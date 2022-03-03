Дмитрий Песков о реакции Путина на гибель российских военных на Украине: Реагирует так же, как все. Это большое горе

Пресс-секретарь главы государства ответил на вопросы политического обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минобороны России сообщило о 498 погибших и 1597 раненых российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине.

В четверг, 3 марта, журналист kp.ru задал официальному представителю Кремля следующие вопросы...

- ... Дмитрий Сергеевич, мы вчера только узнали о количестве погибших военнослужащих в ходе военной спецоперации на Украине. Я понимаю, что президент получал эти сведения в оперативном режиме. Я понимаю, мой вопрос, может быть, странно прозвучит. Но, лично у меня это, конечно, шок вызвало, как и у многих. Президент как на это реагирует? Как он к этому относится? Как вы могли бы прокомментировать реакцию главы государства?

Вот что - дословно - ответил Песков.

- Так же, как и мы все реагируем. Это большое горе. Это большое горе. Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким тех, кто потерял своих мужей, своих детей…

Разумеется, это большая трагедия для всех нас. Одновременно мы все вместе восхищаемся героизмом наших военных. И, безусловно, их подвиг войдет в историю. Подвиг в борьбе с нацистами, можно сказать, и - выполнение вот этой важной ответственной задачи.

Честно говоря, мы рассчитываем, что как раз вот в начале совещания с постоянными членами Совбеза (оно было запланировано на нынешнюю пятницу. - А.Г.) президент выскажется на эту тему.

- Когда в России будет объявлен общенациональный траур?

- Я не могу ответить на этот вопрос.

- Спасибо вам огромное.

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