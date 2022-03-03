Сергей Лавров: «Наполеон и Гитлер ставили целью подчинить себе всю Европу. Но получилось — у американцев»

Приводим некоторые цитаты нашего министра Фото: REUTERS

Состоялась пресс-конференция главы российского МИДа Сергея Лаврова. Вопросы ему по видеосвязи задавали журналисты иностранных СМИ — из Америки, Китая, Франции, Великобритании. Приводим некоторые цитаты нашего министра:

О ПРИЧИНАХ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Наша спецоперация призвана положить конец любой войне, которая может произойти на территории Украины.

О ПЕРЕГОВОРАХ С УКРАИНОЙ

Украинская сторона снова нашла причины, чтобы перенести переговоры [на сутки]. Никаких сомнений нет, что они получают указания от Вашингтона. Эта страна совершенно несамостоятельна.

О ГЕГЕМОНИИ США

В свое время и Наполеон, и Гитлер ставили себе задачу подчинить себе Европу. Сейчас ее подчинили себе американцы. С НАТО даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место. И история с Северным потоком-2 показала, где настоящее место Евросоюза на мировой арене.

О ЗАПАДНОЙ ПРОПАГАНДЕ

Картинка создается как в Голливуде: есть абсолютное зло и абсолютное добро.

О ЯДЕРНОЙ ВОЙНЕ

У нас сумасшедших нет. Есть военная доктрина, в которой прописаны критерии применения ядерного оружия. Разговор про ядерную войну ведется. Сначала господин Столтенберг в пропагандистском угаре сказал, что никто не может помешать НАТО разместить ядерное оружие на восточно-европейских территориях. Намек был показателен. Потом Зеленский стал заявлять, что мы откажем от обязательств по Будапештскому договору. Министр иностранных дел Франции Дриан напоминал, что у них тоже есть ядерное оружие. Глава МИД Великобритании госпожа Трасс заявила, что к конфликту НАТО и России. И Джо Байден сказал, что альтернативой адским санкциям была бы Третья мировая война. А все понимают, что она может быть только ядерной. Это в голове западных политиков вертится.

ОБ ОСУЖДЕНИИ РОССИИ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

Перед голосованием политикам напоминают, какие у кого счета на Западе, у кого дети учатся в западных университетах. Дипломатический триумф достигает такими методами. Но правда найдет себе дорогу. Мы не ощущаем политического одиночества.

О ПОДГОТОВКЕ УКРАИНЫ К ВОЙНЕ

Американские инструкторы тренировали украинскую армию. Для чего? Явно не для того, чтобы воевать с Польшей.

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