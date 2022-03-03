Ни креста, ни памятника: как выглядит заброшенная могила Риммы Марковой спустя семь лет после смерти

Спустя семь лет после смерти "настоящей русской женщины" Риммы Марковой, как ее называли коллеги и поклонники, память о ней бережно хранят десятки картин - «Бабье царство», «Журавушка», «Родня», «Покровские ворота», «Ночной...» и «Дневной Дозор»... Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спустя семь лет после смерти "настоящей русской женщины" Риммы Марковой, как ее называли коллеги и поклонники, память о ней бережно хранят десятки картин - «Бабье царство», «Журавушка», «Родня», «Покровские ворота», «Ночной...» и «Дневной Дозор»... А вот могила на Николо-Архангельском кладбище, где артистка нашла свой последний приют, давно заброшена - найти ее почти невозможно. Об этом в день рождения Марковой (3 марта ей исполнилось бы 97 лет) рассказал ее некогда близкий друг Станислав Садальский.

- Вчера на могиле Народной артистки Риммы Марковой застал всю ту же картину – и семь лет спустя после смерти здесь нет ни памятника, ни даже креста (металлический крест с двумя табличками установлен на могиле матери актрисы - своей крест у Риммы Марковой так и не появился. - Ред.). Снега по горло, - написал Садальский в Инстаграме, опубликовав серию фото. - Чтобы положить цветы, надо лечь на сугроб и ползти вверх, как у Говорухина в «Вертикали».

Могила Риммы Марковой спустя семь лет после смерти выглядит заброшенной. Фото: Инстаграм Станислава Садальского. Фото: Инстаграм

По словам актера, могилу знаменитой подруги он нашел лишь благодаря тому, что сам "выбил" это место на кладбище, когда в 1991 году умерла мать артистки Мария Петровна - спустя годы Римму Маркову захоронили здесь же. Еще пять лет назад тут не было ни портрета, ни таблички - о них пришлось договариваться с одной из политических партий, в которой состояла артистка.

- Несколько лет назад появилась новая ограда – не знаю, от кого, наверное, все-таки, от партии, а не от родственников. Видно, что могилу они не навещают, - высказался Садальский.

Между тем, у Риммы Марковой, которая трижды была замужем, есть единственная дочь Татьяна Никитина, которой уже за 60, и внук Федор - ему 27. Никаких семейных распрей при жизни актрисы между близкими не случалось, поэтому заброшенная могила на протяжении многих лет могила для поклонников стала неприятным откровением. Возможно, всему виной бюрократия: вскоре после смерти матери Татьяна Никитина пыталась переоформить права на земельный участок, чтобы поставить памятник, но руководство кладбище навстречу женщине не пошло.

Как известно, последние годы Римма Маркова боролась с онкологией, в 2014 году перенесла операцию. Тяжелая болезнь до неузнаваемости изменила актрису: Римма Васильевна похудела, у нее стало болеть сердце. При этом от публики свой диагноз актриса тщательно скрывала. Однако, Стас Садальский, с которым артистка дружила долгие годы, тогда поступил некрасиво: во время визита в онкоцентр актер сфотографировал ветхие больничные интерьеры и опубликовал из в своем блоге: мол, онкоцентр, в котором лечат великую артистку, находится в ужасающем состоянии. После того, как болезнь Марковой стала достоянием общественности, она резко оборвала общение с Садальским.

В начале января 2015 года 89-летней актрисе стало плохо из-за рецидива. Утром 15 января Римма Маркова скончалась во сне.