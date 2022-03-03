Французская журналистка в Донбассе: Мирное население стало мишенью для правительства Украины

В эфире французского канала CNews журналист рассказала об обстрелах, которые продолжаются на востоке Украины. Ответственность за убийство мирных жителей Донбасса она возложила на киевские власти.

Сейчас многие представители экспертного сообщества задаются вопросом: почему мир не обращал внимания на события на востоке Украины, начиная с 2014 года.

За восемь лет в Донбассе побывали десятки иностранных режиссеров-документалистов, журналистов и фотографов, которые задокументировали ужасы гражданской войны, охватившей Донецкую и Луганскую области. Среди них оказалась французская журналистка, преподаватель Сорбоны Анн-Лор Боннель. В 2015 году она поехала вместе со своим отцом, украинцем по происхождению, на восток Украины. День за днем она снимала кровопролитный конфликт и разразившуюся гуманитарную катастрофу.

Через несколько лет Боннель представила свой документальный фильм в стиле «роуд-муви» «Донбасс».

«Мы должны суметь противостоять любому насилию, на которое способен человек, и не забывать, что война делает с людьми», - сказала тогда режиссер.

Спустя семь лет Анн-Лор Боннель снова в Донбассе. В эфире французского канала CNews журналист рассказала об обстрелах, которые продолжаются на востоке Украины. Ответственность за убийство мирных жителей Донбасса она возложила на киевские власти.

- С 2014 года население Донбасса превратилось в мишень для своего же правительства. У меня есть все доказательства, я могу их предоставить, когда вернусь во Францию. Это преступление, - заявила Боннель. - Я была в школе, где две учительницы были разорваны буквально пополам (25 февраля ВСУ обстреляли школу в Горловке, женщины были убиты осколками разорвавшегося 152-мм снаряда - ред.). Я выложила в «Фейсбуке» снимок одной бабушки, потому что старики, у которых нет родных, не могут покинуть территорию, находящуюся постоянно под обстрелами тяжелой артиллерии. Я не военный эксперт, но я подтверждаю, что страдают мирные граждане в Донбассе, русскоговорящая часть населения, их обстреливают, идут бомбардировки.

Во время своего включения в эфир Боннель решила показать снимки погибших мирных граждан, которые стали жертвами обстрелов украинских силовиков. На это ее подтолкнул скепсис ведущего. Однако показанные фотографии с изуродованными телами руководство канала все-таки решило вырезать. В итоге удаленные кадры сейчас доступны в YouTube.

- Я снимаю в Донбассе каждый день на протяжении недели, фиксирую все как свидетельство. У меня нет никаких политических целей. Уже неделю мы говорим об этом конфликте, но он продолжается 8 лет. 13 тысяч погибших. Люди истощены. Все они - жители Украины. Я могу сказать, что они удивлены, что Европа только сейчас осознает их положение. Они живут в подвалах, под вечными бомбежками, которые я задокументировала в 2015 году. Для них это все - их ежедневная жизнь с 2014 года, - заявила Анн-Лор Боннель.