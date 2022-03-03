Опубликована деловая программа Международного арктического форума

Фото: фонд Росконгресс

На официальном сайте Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» размещена деловая программа с темами и аннотациями основных сессий. Форум состоится 11–13 апреля в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день деловая программа включает около 30 панельных сессий и круглых столов.

«С 2021 года Россия занимает пост председателя Арктического совета. Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» - важное событие нашего Председательства. В рамках Форума обсудим вопросы, имеющие первостепенное значение для устойчивого развития Арктики: увеличение перевозок по Северному морскому пути, ускоренное экономическое развитие территорий, создание условий для комфортной жизни и работы людей, в том числе коренных малочисленных народов Севера. Важным направлением работы станет климатическая повестка – исчезновение вечной мерзлоты, продвижение природосберегающих технологий и декарбонизация. Уверен, что Форум станет площадкой конструктивного диалога, будет способствовать выработке новых эффективных решений, укреплению международного сотрудничества в Арктическом регионе», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО, председатель Оргкомитета Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» Юрий Трутнев.

«Форум традиционно направлен на обсуждение актуальных вопросов арктических территорий и выработку механизмов стабильного и устойчивого развития в северных широтах. В программе найдут свое отражение приоритеты Председательства России в Арктическом совете, среди них социально-экономическое развитие, развитие человеческого капитала и охрана окружающей среды. Кроме того, в этом году деловая программа впервые будет включать отдельный блок, посвященный перспективам сотрудничества России со странами Азии в Арктическом регионе», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» Антон Кобяков.

Программа состоит из пяти тематических треков: «Экономическое развитие», «Комфортные условия для жизни в Арктике», «Развитие логистики в Арктике», «Экология и климат в Арктике», «Наука и образование».

Участники блока «Экономическое развитие» рассмотрят возможности привлечения финансирования в проекты устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), лучшие практики МСП в регионе, а также вопросы стратегического недропользования, «зеленой» энергетики и цифровизации в Арктике. Отдельное место займет сессия, посвященная подведению итогов двухлетней работы АЗРФ – самой большой особой экономической зоны в мире. Эксперты оценят эффективность существующих налоговых и административных преференций, перспективы их совершенствования для использования основных конкурентных преимуществ Арктики.

Трек «Комфортные условия для жизни в Арктике» будет посвящен таким темам, как развитие арктических городов с учетом международного опыта и лучших практик, приоритеты в сферах туризма, спорта, медицины. Программа также включает сессии на тему сохранения традиций коренных народов Севера. В частности, спикеры обсудят уникальный образовательный проект о языках коренных народов «Дети Арктики».

В центре темы «Развитие логистики в Арктике» - перспективы развития Северного морского пути (СМП) как глобального транспортного коридора между Европой и странами АТР, обеспечение устойчивого и безопасного судоходства. Одна из сессий будет посвящена развитию инфраструктуры СМП, включая портовые мощности, ледокольный, грузовой и аварийно-спасательный флот, систему спутниковой связи. Также будут обсуждаться вопросы судостроения и судоремонта, развития полярной авиации.

Трек «Экология и климат в Арктике» включает сессии по таким темам, как экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG) на Крайнем Севере, безопасность инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты, сохранение биоразнообразия в регионе, новые подходы к бережному отношению с отходами, подъем затопленных радиоактивных и опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана, а также тенденции климатических изменений в Арктике.

Среди тем дискуссий в блоке «Наука и образование» - научные исследования высокоширотной Арктики, привлечение и закрепление кадров на Крайнем Севере, перспективы кооперации науки и промышленности, а также прорывные высокотехнологичные проекты в Арктике.

«Деловая программа форума позволит обстоятельно и всесторонне обсудить вопросы устойчивого развития Арктического региона, обеспечения социально-экономического благосостояния его жителей, включая коренные народы, а также сохранения уникальных экосистем Заполярья. Особое место в дискуссиях на данной площадке в Санкт-Петербурге займет тематика сохранения самобытности, традиционного образа жизни и культурного наследия коренных народов региона, проработка которой велась с учетом целей и задач начавшегося в этом году Десятилетия языков коренных народов ООН», - подчеркнул председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

В рамках форума также запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

В молодежную программу войдет Молодежный арктический форум, который состоится в Архангельске.

Подробная информация о деловой программе – на официальном сайте.