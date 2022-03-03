Какой алкоголь останется в России: эксперты говорят, что всякий — но на 20% дороже

Производители и поставщики спиртного начали повышать цены. Крупнейшие отечественные компании — импортеры алкоголя уже вообще сначала напугали, прекратив поставки. Но потом их возобновили по новым ценам, в среднем на 15% выше. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Производители и поставщики спиртного начали повышать цены. Крупнейшие отечественные компании — импортеры алкоголя уже вообще сначала напугали, прекратив поставки. Но потом их возобновили по новым ценам, в среднем на 15% выше.

Пугают и отечественные производители. Калининградский винно-коньячный завод (коньяк «Старый Кенигсберг») объявил о подорожании продукции на 25-30%. Правда, эта страшная цифра получается с учетом отказа от былых скидок, но потребителю от этого не легче. Причина — удорожание импортных ингредиентов из-за падения рубля.

Логика подсказывает, что те же проблемы и у других производителей. В России ведь даже и свой виски отечественный выпускается. Но… на 99% из зарубежных компонентов. Также есть подозрение, что на алкоголе захотят подзаработать и сами торговые сети. Надо же им, снизив наценку на социально значимые продукты, на чем-то отыграться. Так что… Переходим на водку и пиво что ли? С ними проблем меньше всего: заводы по всей стране, зерно свое.

- Мы пережили кризис 2014 -15 годов, когда курс валюты взлетел в два раза. Но за полтора года рынок вновь восстановился, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Мы, конечно, еще не знаем масштабов нынешнего кризиса. Но алкоголь под санкции не попадал. Никто даже и слова об этом не говорил. А рост цен на спиртное на 20%, которым все пугают — это не самое страшное. Сейчас поясню. У нас житель России в среднем, с учетом даже новорожденных и пенсионеров, потребляет алкоголя на 1000 рублей в месяц. С подорожанием на 20% будет 1200 рублей. Это неприятно, но не так уж ужасно. Особенно с учетом того, что у нас в легальной рознице отовариваются только платежеспособные люди. Неплатежеспособные еще с кризиса 2014-15 годов пьют нелегальный алкоголь и суррогаты.

По словам эксперта, из-за рубежа мы получаем 50% вина, 30% коньяка, 99% виски, джина, рома, текилы и сырья для них, 5% пива, 2% водки.

- В крайнем случае проблемы могут быть с вином. Ну без виски останемся на какое-то время. Хотя я считаю, что все поставки сохранятся. И потребитель даже по более высоким ценам продолжит все это покупать. Потребление восстанавливается — после такого кризисного момента — за полтора года, - утверждает Вадим Дробиз.

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