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Политика3 марта 2022 13:40

Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности РФ: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн встречи Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В четверг, 3 марта, президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

В четверг, 3 марта, президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Фото: REUTERS

В четверг, 3 марта, президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.

Ранее о предстоящем совещании сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что глава государства может начать совещание со вступительного слова, которое могут показать по телевидению. Кроме того, представитель Кремля уточнил, что Путин может затронуть вопрос потерь российской армии в ходе специальной операции на Украине.

Напомним, прошлое совещание Совета Безопасности состоялось 21 февраля, когда российский лидер подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народны республик (ДНР и ЛНР). Главы республик Донбасса присутствовали при этом. Тогда же расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.

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