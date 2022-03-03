Кредитные каникулы, отсрочка от армии и отмена НДС на покупку золота: как власти собираются поддерживать россиян

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении гражданам кредитных каникул до 30 сентября 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1. В Госдуму внесен законопроект о предоставлении гражданам кредитных каникул до 30 сентября 2022 года. Кредитные каникулы — это период, в течение которого можно не выплачивать долг по кредиту. Штрафные санкции при этом не начисляются и отсутствие платежа не считается просрочкой.

В законопроекте говорится, что банкам разрешается вводить кредитные каникулы по ссудам, выданным физлицам и субъектам малого и среднего бизнеса, до 1 марта 2022 года. Обратиться в банк, чтобы воспользоваться кредитными каникулами клиенты смогут до 30 сентября 2022 года, при этом правительство получит право продлить этот срок.

Напомним, кредитные каникулы действовали в России во время пандемии коронавируса с 20 марта 2020 г. по 30 сентября 2021 г. и с 1 ноября по 31 декабря 2021-го. Воспользоваться кредитными каникулами, в том числе по ипотеке, смогут все заемщики, включая тех, кто уже воспользовался такой возможностью в пандемию. Важно помнить, что начисление процентов во время кредитных каникул не останавливается, просто их выплата переносится на более поздний срок.

2. Правительство и руководители регионов в течение 2022 года смогут продлевать сроки уплаты налогов для поддержки бизнеса и граждан.

3. Правительство поддержало отмену НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта. Госдума рассмотрит этот законопроект 4 марта. При покупке золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20 процентов, как это делается сейчас. В правительстве считают, что вложение денег в золото может стать для населения хорошей альтернативой покупки валюты. Сейчас операции с золотом не выгодны для граждан, поскольку при обратной операции - продаже слитка банку - уплаченный НДС не возвращается.

4. Помощь получат российские компании, работающие в сфере информационных технологий. Сотрудникам ИТ-компаний России дадут отсрочку от армии до достижения ими 27 лет, а также возможность оформить льготную ипотеку.

Кроме того, все IT-компании на 3 года будут освобождены от налога на прибыль и от проверок контрольными органами. А кредиты им будут выдавать по ставке не превышающей 3%.

Эти меры также будут действовать в отношении отечественных разработчиков приложений для смартфонов и тех, кто занимается реализацией, установкой и тестированием отечественного софта. Будет расширена программа предоставления грантов на создание отечественных решений.

5. Правительство вводит мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса с 10 марта до конца 2022 года. Исключения составят лишь те предприятия, работа которых связана с риском для жизни и здоровья граждан.

6. Правительство продлит еще на полгода программу компенсации малому и среднему бизнесу расходов на использование системы быстрых платежей. Предприятиям в полном объеме будут возмещены банковские комиссии на все покупки товаров и услуг, которые граждане совершат с января по июнь текущего года через новый платежный сервис Банка России. Малому бизнесу сохранят возможности для участия в госзакупках.

7. Правительство продлит программу «ФОТ 3.0», чтобы сохранить льготную ставку кредитования под 3% годовых. На эти цели кабмин дополнительно направит более 6 млрд рублей. В правительстве считают, что это позволит бизнесу продолжить выполнять обязательства по заработной плате, арендным и коммунальным платежам. В 2022 году бизнес сможет работать без продления лицензий, прохождения оценки по бессрочным лицензиям и квалификационных экзаменов.

8. Кабмин запускает новый этап амнистии капиталов, который позволит декларировать наличные. Кроме того, в законодательстве вместо «ценных бумаг» появится определение «финансовые активы». Это позволит бизнесменам легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты - фьючерсные контракты, опционы и другие.

9. Правительство сможет вводить ограничения на вывоз из России медицинских изделий, которые были поставлены из государств, присоединившихся к санкциям. Кабмин получит право устанавливать особый порядок лицензирования для фармацевтов. Особый режим предоставят компаниям, которые поставляют лекарства и медицинские изделия в рамках контрактной системы - если они пострадают из-за санкций, в этом случае условия их договоров могут быть изменены.

10. Гранты получат разработчики технологий в агропромышленном комплексе. На это предусмотрено более 1 млрд руб. Кроме того, правительство дополнительно выделит 5 млрд. руб. на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей.

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