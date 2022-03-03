В Эстонии и Финляндии борются с «Комсомолкой»

Издание отказываются принимать к продаже в магазинах

Под антироссийскую кампанию Запада попали наши партнеры в Эстонии, которые издают «Комсомолку» в странах Северной Европы.

Как рассказал в беседе с kp.ru главный редактор еженедельной газеты Игорь Тетерин, проблемы возникли с распространением уже отпечатанного номера, которым занималась компания «Lehepunkt».

«Нам пришло письмо, в котором сообщалось, что три торговые сети (Coop, Maxima и R-Kiosk) отказались продавать газету, - сообщил Тетерин. - Так они, якобы, проявляют солидарность с украинским народом». В итоге выяснилось, что продавать КП не собирается ни один из магазинов ни в Эстонии, ни в Финляндии.

- За все время работы со стороны местных властей ни разу к нам не было никаких претензий. Наша газета уже 15 лет издается в Таллине, мы являемся членами Торгово-промышленной палаты и Союза Медиакомпаний Эстонии. И то, что что сейчас происходит является настоящим наступлением на свободу слова, на все те красивые принципы, которые указаны в кодексе журналистской этики Медиасоюза, - сообщил Тетерин.

По словам главреда, ситуация в издании сложилась очень тяжелая, оно находится под угрозой закрытия. Сейчас журналисты организуют размещение номера в Интернете, однако, если проблемы с распространением не решатся, то, скорее всего, следующего выпуска не будет.

«Комсомольская правда» в странах Северной Европы распространяется в Латвии, Финляндии и Эстонии. Газета выходит на русском языке раз в неделю тиражом в 8 тысяч экземпляров и печатается в Таллине.