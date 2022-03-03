Националисты на Украине берут мирных граждан и иностранцев в заложники

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям националистов, препятствующих эвакуации мирных жителей. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине собрал в пятницу экстренное заседание по уже "назревшей гуманитарной катастрофе" в Мариуполе (500 тысяч населения), в Киеве (3 млн. чел.), в Харькове (1,5 млн. чел.), в Сумах (300 тыс. жителей), а также в ряде других населенных пунктов.

- Вызывают справедливое возмущение вопиющие случаи террористических действий украинских националистов, обусловленные насильственным удержанием и воспрещением к эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Харькова - 3 189 граждан Индии, до 2 700 - Вьетнама, 202 - гражданина Китая, из города Сумы - 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 - Китая,из Чернигова - 9 граждан Индонезии, - заявил на заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Фактически националисты взяли в заложники иностранных граждан и удерживают их рядом со своей боевой техникой в качестве живого щита.

- В Министерство обороны России обратились представители Великобритании с просьбой об эвакуации 10 человек: семерых - из Киева и троих - из Мариуполя, которые не могут покинуть блокированные населенные пункты. Вчера в Харькове нацистами обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России, два человека получили серьезные ранения, - сообщил Мизинцев

В Мариуполе националисты заминировали подступы к Приазовскому госуниверситету. А 60 граждан, которые пытались выбраться из города по гуманитарному коридору, были насильственно перевезены украинскими националистами в 34-ю местную школу, которую тоже заминировали.

Теперь эти террористы используют мирных жителей как живой щит, шантажируя наступающие формирования Донецкой Народной Республики готовностью взорвать школу с заложниками. В Киеве, Харькове, Сумах, Одессе и Мариуполе, а также еще не менее чем в двух десятках крупных населенных пунктов нацисты блокируют десятки тысяч граждан Украины и не выпускают их в безопасные места. Такое катастрофическое положение дел складывается практически на всей территории Украины.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям националистов, препятствующих эвакуации мирных жителей.

- Анализ СМИ, социальных сетей и мессенджеров свидетельствует о многочисленных фактах использования украинскими националистами мирных жителей в качестве живого щита. По имеющимся сведениям, в Киеве, Харькове, Мариуполе, Волновахе и других городах украинские националисты не разрешают гражданским лицам эвакуироваться по гуманитарным коридорам из населенных пунктов, применяя в этом случае оружие либо угрожая его применением. Мирные граждане, не участвующие в боевых действиях, становятся заложниками, что является нарушением международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков, - отметил Бастрыкин, и поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 206 УК РФ – захват заложника, в рамках которого следствием будут расследованы указанные факты.

В Минобороны России отметили, что украинские националисты на Украине практически создали гуманитарную катастрофу.

При этом Россия продолжает оказание гуманитарной помощи населению на подконтрольных Вооруженным Силам России и воинским формированиям Донецкой и Луганской народных республик территориях. За истекшие сутки в семь населенных пунктов Херсонской и Харьковской областей доставлено и передано местным жителям более 52 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания. Сегодня проводится 14 гуманитарных акций в населенных пунктах Херсонской, Сумской и Харьковской областях, в ходе которых населению освобожденных районов будет передано 315 тонн предметов первой необходимости, продукты питания, а также медикаменты.

СПРАВКА "КП"

Всего из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 142,5 тыс. чел., из них 39 661 ребенок, в том числе за сутки 5 486 чел., из них 917 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 15 246 автомобилей, в том числе 738 - за сутки. В субъектах Российской Федерации штатно продолжают функционировать более 7 тыс. пунктов временного размещения в готовности работать индивидуально с каждым прибывающим из соседнего государства.

Благодаря эффективно принятым мерам, в том числе по обеспечению Вооруженными Силами России безопасности, созданию гуманитарных коридоров и введению «режимов тишины» для применения любых огневых средств и действий войск, за истекшее время удалось вывести из опасных районов 588 человек иностранных граждан, в том числе 28 февраля из Киева - 151-го гражданина Франции, Бельгии, Италии, Польши; 13 граждан Швейцарии, Грузии, Голландии, США; 1 марта - 146 чел. миссии ОБСЕ в город Ростов-на-Дону; 2 марта - 180 чел. миссии ООН из Киева, 47 сотрудников посольства Греции из Мариуполя и 51 чел. миссии ОБСЕ из Харькова.

Никто из перечисленных граждан не пострадал и все выехали в избранные населенные пункты.

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