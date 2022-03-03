"Россия, вытащи наших людей!": 12 стран просят Москву помочь эвакуировать граждан из Украины

Двенадцать стран просят Москву помочь эвакуировать их граждан из Украины. Фото: REUTERS

Великобритания и Бельгия, Франция и Польша, Италия и Швейцария, Индия и Китай, Япония и Индонезия, Греция и Гана обратились к России с простой и ясной просьбой. Представители правительств и общественных организаций этих стран просят Россию помочь в эвакуации их граждан с территории Украины.

По данным начальника Национального центра управления обороной Российской федерации Михаила Мизинцева, о содействии в вывозе сотрудников просили и сотрудники ООН и ОБСЕ. По сведениям генерал-полковника, мы помогли покинуть Киев работникам профильных структур ООН в украинской столице и содействовали сотрудникам греческого консульства в Мариуполе. Прорабатываются варианты спасения индийских и китайских студентов из Харькова.

Лондон, который демонстрирует наибольшую жесткость в отношении Москвы все эти дни, тем не менее обратился в оборонное ведомство России с просьбой эвакуировать 10 своих граждан из незалежной. По словам Михаила Мизинцева, британцы прислали заявку на аккуратный вывоз семи подданных Ее Величества из Киева и трех — из Мариуполя.

Одной рукой подписываем санкционные документы, другой — прошения о спасении. Почему-то это не удивляет...