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В мире3 марта 2022 13:10

"Россия, вытащи наших людей!": 12 стран просят Москву помочь эвакуировать граждан из Украины

Многие государства умоляют Россию помочь эвакуировать их граждан из Киева, Харькова, Мариуполя
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
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Двенадцать стран просят Москву помочь эвакуировать их граждан из Украины.

Двенадцать стран просят Москву помочь эвакуировать их граждан из Украины.

Фото: REUTERS

Великобритания и Бельгия, Франция и Польша, Италия и Швейцария, Индия и Китай, Япония и Индонезия, Греция и Гана обратились к России с простой и ясной просьбой. Представители правительств и общественных организаций этих стран просят Россию помочь в эвакуации их граждан с территории Украины.

По данным начальника Национального центра управления обороной Российской федерации Михаила Мизинцева, о содействии в вывозе сотрудников просили и сотрудники ООН и ОБСЕ. По сведениям генерал-полковника, мы помогли покинуть Киев работникам профильных структур ООН в украинской столице и содействовали сотрудникам греческого консульства в Мариуполе. Прорабатываются варианты спасения индийских и китайских студентов из Харькова.

Лондон, который демонстрирует наибольшую жесткость в отношении Москвы все эти дни, тем не менее обратился в оборонное ведомство России с просьбой эвакуировать 10 своих граждан из незалежной. По словам Михаила Мизинцева, британцы прислали заявку на аккуратный вывоз семи подданных Ее Величества из Киева и трех — из Мариуполя.

Одной рукой подписываем санкционные документы, другой — прошения о спасении. Почему-то это не удивляет...

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