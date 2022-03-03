IKEA, и ты туда же?! Список компаний и брендов, которые уходят из России

Спецоперация идет всего неделю. И за это время десятки западных (и восточных) компаний уже успели объявить об остановке работы в России – кто о полной, кто о временной. Одни – из-за санкций, другие – из-за собственных моральных принципов.
Фото: REUTERS
Стали известны потери России из-за военной операции на Украине. Нет, мы сейчас не о тех потерях. Мы об экономических. И эти потери растут с ужасающей скоростью.
Спецоперация идет всего неделю. И за это время десятки западных (и восточных) компаний уже успели объявить об остановке работы в России – кто о полной, кто о временной. Одни – из-за санкций, другие – из-за собственных моральных принципов.
Вот внушительный, но все равно неполный список брендов и компаний, ограничивших работу в России из-за военной операции.
Apple — приостановка онлайн-продаж, ограничение работы Apple Pay
Ericsson — приостановка поставок
Nokia — прекращение поставок
Siemens - прекращение поставок и работы по новым проектам
Dell — приостановка продаж
Canon — приостановка работы интернет-магазина
Oracle (американский производитель программного обеспечения) - приостановка всех операции
Advanced Micro Device (американский производитель, процессоров, чипов) — приостановка поставок
NVIDIA (американский производитель, процессоров, видеокарт, чипов) — приостановка поставок
Intel (американский производитель процессоров, электроники, чипов) — приостановка поставок
Zoom — приостановка продажи услуг госсектору
iHerb — приостановка доставки из-за проблем с логистикой
Karl Lagerfeld — приостановка поставок до дальнейшего уведомления
H&M — приостановка продаж
ASOS — приостановка доставки заказов
Nike - приостановка онлайн-продаж
Yoox Net-a-Porter Group — отмена обработки заказов из России и доставки
Boeing — приостановка поставок запчастей, обслуживания и техподдержки
Airbus - запрет на продажу лайнеров, запчастей, остановка обслуживания и техподдержки
Embraer (бразильский производитель самолетов) - приостановика техобслуживания и продажи запчастей российским клиентам
Volkswagen (в концерн входят Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati) — остановка заводов, прекращение поставок до дальнейшего уведомления
Mercedes — приостановка производства, приостановка поставок легковых автомобилей и фургонов до дальнейшего уведомления
BMW — приостановка производства, остановка поставок
Volvo — приостановка поставок
General Motors — приостановка поставок
Daimler Truck — приостановка сотрудничества с КамАЗом
Hyundai (в концерн входят Kia) — приостановка заводов из-за проблем с поставками
Toyota Motor (в концерн входят Lexus, Daihatsu) - приостановка производства из-за проблем с поставками запчастей из-за рубежа, остановка экспорта
Nissan — остановка поставок кроссовера Pathfinder, угроза приостановки завода
Scania — приостановка поставок
Кино, телевидение и видеосервисы
Warner Bros. — приостановка выпуска фильмов и проката
Sony — приостановка выпуска фильмов и проката
Walt Disney (входят Lucasfilm, Marvel, Pixar, Maker Studios, TouchStone) - приостановка выпуска фильмов и проката
Paramount — приостановка выпуска фильмов и проката
Universal — приостановка выпуска фильмов и проката
BBC Studios — остановка лицензирования контента
Netflix — приостановка совместной работы над фильмами и сериалами, отказ трансляции российских федеральных каналов
All3Media — приостановка сотрудничества с российскими партнерами
ITV Studios — прекращение продажи новых лицензий
Megogo — прекращение деятельности из-за отзыва франшизы
Diageo (британский производитель премиум-алкоголя Johnnie Walker, White Horse, Captain Morgan, Baileys и др.) – приостановка поставок
Nemiroff (украинский алкогольный бренд) - ликвидация лицензии на производство в России
Simple (крупный импортер вина, крепкого алкоголя и безалкогольных напитков) - приостановка поставок
Pilsner Urquell Brewery (чешская пивоваренная компания, выпускающая Velkopopovicky Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast) — приостановка производства и поставок
Budweiser Budvar (чешская пивоваренная компания) — приостановка поставок
Staropramen — приостановка поставок
Bernard — приостановка поставок
IPC (Международный паралимпийский комитет) — отстранение от соревнований на Паралимпиаде в Пекине
FIFA (Международная федерация футбола) — исключение России из всех соревнований
IIHF (Международная федерация хоккея) — отстранение России от участия во всех международных турнирах
НХЛ (Национальная хоккейная лига клубов США и Канады) — приостановка сотрудничества с Россией
FIVB (Международная федерация волейбола) — отмена проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года в России, отстранение России от участия во всех турнирах
ITF (Международная федерация тенниса) — приостановка членства Федерации тенниса России (спортсмены могут выступать под нейтральным статусом), отмена всех турниров в России
FIFE (Международная федерация кошек) — запрет на участие кошек из России в международных выставках до 31 мая 2022 года
FCI (Международная кинологическая федерация) приостановка проведения всех мероприятий в России до дальнейшего уведомления
IKEA — закрытие магазинов до 31 мая
Harley Davidson — приостановка поставок
Maersk (контейнерные перевозки) - приостановка рейсов в Россию
DHL (почтовый сервис) - временная приостановка доставки в Россию
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