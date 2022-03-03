IKEA, и ты туда же?! Список компаний и брендов, которые уходят из России

Спецоперация идет всего неделю. И за это время десятки западных (и восточных) компаний уже успели объявить об остановке работы в России – кто о полной, кто о временной. Одни – из-за санкций, другие – из-за собственных моральных принципов. Фото: REUTERS

Стали известны потери России из-за военной операции на Украине. Нет, мы сейчас не о тех потерях. Мы об экономических. И эти потери растут с ужасающей скоростью.

Спецоперация идет всего неделю. И за это время десятки западных (и восточных) компаний уже успели объявить об остановке работы в России – кто о полной, кто о временной. Одни – из-за санкций, другие – из-за собственных моральных принципов.

Вот внушительный, но все равно неполный список брендов и компаний, ограничивших работу в России из-за военной операции.

Техника, технологии и телекоммуникации

Apple — приостановка онлайн-продаж, ограничение работы Apple Pay

Ericsson — приостановка поставок

Nokia — прекращение поставок

Siemens - прекращение поставок и работы по новым проектам

Dell — приостановка продаж

Canon — приостановка работы интернет-магазина

Oracle (американский производитель программного обеспечения) - приостановка всех операции

Advanced Micro Device (американский производитель, процессоров, чипов) — приостановка поставок

NVIDIA (американский производитель, процессоров, видеокарт, чипов) — приостановка поставок

Intel (американский производитель процессоров, электроники, чипов) — приостановка поставок

Zoom — приостановка продажи услуг госсектору

Одежда и интернет-магазины

iHerb — приостановка доставки из-за проблем с логистикой

Karl Lagerfeld — приостановка поставок до дальнейшего уведомления

H&M — приостановка продаж

ASOS — приостановка доставки заказов

Nike - приостановка онлайн-продаж

Yoox Net-a-Porter Group — отмена обработки заказов из России и доставки

Самолеты

Boeing — приостановка поставок запчастей, обслуживания и техподдержки

Airbus - запрет на продажу лайнеров, запчастей, остановка обслуживания и техподдержки

Embraer (бразильский производитель самолетов) - приостановика техобслуживания и продажи запчастей российским клиентам

Автомобили

Volkswagen (в концерн входят Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati) — остановка заводов, прекращение поставок до дальнейшего уведомления

Mercedes — приостановка производства, приостановка поставок легковых автомобилей и фургонов до дальнейшего уведомления

BMW — приостановка производства, остановка поставок

Volvo — приостановка поставок

General Motors — приостановка поставок

Daimler Truck — приостановка сотрудничества с КамАЗом

Hyundai (в концерн входят Kia) — приостановка заводов из-за проблем с поставками

Toyota Motor (в концерн входят Lexus, Daihatsu) - приостановка производства из-за проблем с поставками запчастей из-за рубежа, остановка экспорта

Nissan — остановка поставок кроссовера Pathfinder, угроза приостановки завода

Scania — приостановка поставок

Кино, телевидение и видеосервисы

Warner Bros. — приостановка выпуска фильмов и проката

Sony — приостановка выпуска фильмов и проката

Walt Disney (входят Lucasfilm, Marvel, Pixar, Maker Studios, TouchStone) - приостановка выпуска фильмов и проката

Paramount — приостановка выпуска фильмов и проката

Universal — приостановка выпуска фильмов и проката

BBC Studios — остановка лицензирования контента

Netflix — приостановка совместной работы над фильмами и сериалами, отказ трансляции российских федеральных каналов

All3Media — приостановка сотрудничества с российскими партнерами

ITV Studios — прекращение продажи новых лицензий

Megogo — прекращение деятельности из-за отзыва франшизы

Напитки

Diageo (британский производитель премиум-алкоголя Johnnie Walker, White Horse, Captain Morgan, Baileys и др.) – приостановка поставок

Nemiroff (украинский алкогольный бренд) - ликвидация лицензии на производство в России

Simple (крупный импортер вина, крепкого алкоголя и безалкогольных напитков) - приостановка поставок

Pilsner Urquell Brewery (чешская пивоваренная компания, выпускающая Velkopopovicky Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast) — приостановка производства и поставок

Budweiser Budvar (чешская пивоваренная компания) — приостановка поставок

Staropramen — приостановка поставок

Bernard — приостановка поставок

Спорт

IPC (Международный паралимпийский комитет) — отстранение от соревнований на Паралимпиаде в Пекине

FIFA (Международная федерация футбола) — исключение России из всех соревнований

IIHF (Международная федерация хоккея) — отстранение России от участия во всех международных турнирах

НХЛ (Национальная хоккейная лига клубов США и Канады) — приостановка сотрудничества с Россией

FIVB (Международная федерация волейбола) — отмена проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года в России, отстранение России от участия во всех турнирах

ITF (Международная федерация тенниса) — приостановка членства Федерации тенниса России (спортсмены могут выступать под нейтральным статусом), отмена всех турниров в России

Другие компании и организации

FIFE (Международная федерация кошек) — запрет на участие кошек из России в международных выставках до 31 мая 2022 года

FCI (Международная кинологическая федерация) приостановка проведения всех мероприятий в России до дальнейшего уведомления

IKEA — закрытие магазинов до 31 мая

Harley Davidson — приостановка поставок

Maersk (контейнерные перевозки) - приостановка рейсов в Россию

DHL (почтовый сервис) - временная приостановка доставки в Россию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдать нельзя оставить: что будет с российскими «боингами» и «аэрбасами»

Западные эксперты грозят банкротствами европейских лизинговых компаний, которые не понимают, как им забрать из нашей страны сотни самолетов (подробности)

Какие российские банки отключают от SWIFT и как это ударит по клиентам

ЕС отключил от SWIFT семь попавших под санкции банков (подробности)

Какой алкоголь останется в России: эксперты говорят, что всякий — но на 20% дороже

Лучше всего мы обеспечены отечественными пивом и водкой (подробности)