Можем потерять не просто бейджики, а доступ к новейшим технологиям: врач-онколог прокомментировал заявление о том, что европейское медсообщество разрывает отношения с российскими врачами

Международная сеть онкологов OncoAlert разорвала сотрудничество с российскими врачами. Фото: Shutterstock

Международная сеть онкологов OncoAlert разорвала сотрудничество с российскими врачами. Сделала она это, судя по постам в инстаграме, еще 4 дня назад. Но на фоне остальных событий новость долго оставалась незамеченной. Что это означает? Онкобольные не смогут получать передовое лечение за рубежом? Это как-то не укладывается в голове, выходит за рамки гуманности. Даже во время самых жутких войн врачи оказывали помощь, не взирая на то, с какой стороны фронта доставили пострадавшего. Сайт Kp.ru связался с Николаем Жуковым, врачом онкологом, членом правления Российского общества клинической онкологии, доктором медицинских наук.

- Николай Владимирович, подтверждается ли информация и что это значит для медицинского сообщества и пациентов?

- Судя по всему, это правда. Организация OncoAlert, действительно. разорвала сотрудничество. Но, правда, пока потеря не выглядит очень большой, потому что я до этого момента не знал о существовании такой организации. Это некий информационный ресурс для медицинского сообщества, как я понимаю.

В Инстаграме у OncoAlert, действительно, всего чуть больше 6 тысяч подписчиков. Сообщество публикует научные статьи на медицинскую тематику, организует конференции. Это не благотворительный фонд или клиника, которые непосредственно лечат пациентов. Под заявлением о разрыве сотрудничества комментариев нет, под другими, информационными – всего по несколько штук. В Фейсбуке публикации появляются крайне нерегулярно, иногда пробелы на несколько недель. В общем, по крайней мере, в социальных сетях эта организация не выглядит представительной. Другие онкологи заявляли в четверг, что тоже о ней не слышали. Но все же эта политическая акция оставляет у российских врачей негативный осадок:

- Хуже будет, если вдруг окажется, что прекращение взаимодействия будет иметь массовый порядок, - объясняет Николай Жуков. - Ведь онкология и медицина в целом – это интегрированное сообщество ученых и практиков. Международное сотрудничество значит для нас очень много. Не секрет, что большинство научных публикаций и наиболее часто обновляемых рекомендаций по медицине – это совместный вклад коллег со всего мира. Россия адаптирует и применяет к больным в палатах те технологии, что наработаны международным профессиональным сообществом. Как нет национальных таблиц умножения, так нет и отдельных обособленных национальных медицин. Выкидывание российских медиков из международных профессиональных сообществ будет означать, что люди не просто лишатся бейджика и членства в американской или европейской ассоциации. Потерять участие в медицинском мировом сообществе было бы ужасно.

- Сейчас лекарств для ваших онкологических пациентов хватает?

- Пока да. Но слово «пока» здесь ключевое. Я очень надеюсь, что поставки лекарств не пострадают необратимо, но ведь лекарства поставляются ровно теми же транспортными путями, которые сейчас активно блокируются. И это мы не берем еще в расчет стоимость… Пока все есть, вопрос в том, что будет дальше. Но на этот вопрос сейчас никто не может ответить.