Фотографии заброшенной могилы Риммы Марковой обернулись громким скандалом

Актриса Римма Маркова, 2009 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Станислав Садальский, известный своими разоблачительными публикациями в Сети, вновь оказался в центре скандала. На этот раз актер решил вспомнить о дне рождения замечательной артистки Риммы Марковой, скончавшейся семь лет назад. Садальский якобы посетил Николо-Архангельское кладбище, где обнаружил могилу знаменитости в запущенном состоянии - засыпанную грязным снегом и высохшими цветами, по-прежнему без памятника и креста.

- Несколько лет назад появилась новая ограда – не знаю, от кого, наверное, все-таки, от партии (Маркова состояла в "Справедливой России. - Ред.), а не от родственников. Видно, что могилу они не навещают, - высказался актер-блогер.

Садальский показал заброшенную могилу Риммы Марковой. Фото: Инстаграм

Между тем, для дочери Риммы Марковой Татьяны Никитиной, которой уже за 60, эти слова стали настоящим ударом.

- Что за бред? - эмоционально ответила Татьяна Владимировна на звонок kp.ru. - Вы там сами-то были? Вам прислать фотографию, что там сейчас есть? Сколько можно верить Садальскому, вы с ума сошли? Он же фейкомет какой-то! Все, что он говорит, это чушь собачья. Ничего такого там и близко нет! Я могу вам прислать фото, но у меня нет ни сил, ни времени. Если вы опираетесь на то, что говорит Садальский, мне с вами не о чем говорить!

- То есть на могиле есть памятник и крест?

- Нет, там сейчас нет креста.

- А памятник?

- А что вам дался этот памятник? Там совсем все по-другому, кроме памятника. Уже давно. Я уже несколько раз отправляла фотографии могилы - ничего общего со снимками Садальского нет. Надо человеку попиариться, все про него забыли, а тут хоть вспомнят! Я сомневаюсь, что он там вообще когда-нибудь бывал!

- Татьяна Владимировна, а вы бываете на могиле матери?

- Разумеется! - заверила дочь Марковой и поспешила свернуть разговор, пообещав выслать актуальные снимки могилы матери. Однако, фотографии Никитина так и не прислала и на звонки kp.ru больше не ответила.

Тем временем, для поклонников Риммы Марковой не секрет, что незадолго до смерти артистка разругалась c некогда близким другом Cтаниславом Садальским. В 2014 году тот предал огласке, что звезда советского кино борется с онкологией, хотя сама Римма Васильевна тщательно скрывала это от публики. Поступок коллеги шокировал Маркову, и общение с ним она прервала раз и навсегда.