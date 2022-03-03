Coca-Cola, Apple и прочие IKEA уходят из Росcии, чтобы поднять народный протест

Россия подвергается массированной психической атаке экономическими методами: нас буквально бомбардируют новостями о всё новых и новых компаниях, отказывающихся от бизнеса в России. Фото: REUTERS

Россия подвергается массированной психической атаке экономическими методами: нас буквально бомбардируют новостями о всё новых и новых компаниях, отказывающихся от бизнеса в России.

С рациональной экономической точки зрения это безумие: компании добровольно отказываются от не самого большого, но и далеко не самого маленького рынка России, чтобы... чтобы что?

Очевидно, что никакого долгосрочного давления на экономику России уход, например, Икеи или Эппл оказать не может - их место просто займут конкуренты, для совсем упёртых фанатов этих брендов - появятся серые схемы.

Предполагаю, что настоящей целью таких действий является нанесение максимального вреда привычному ОБРАЗу ЖИЗНИ обычных граждан России.

Предполагается, что единомоментно лишившись привычных ему товаров и услуг, обыватель резко политизируется и пойдёт свергать Путина, чтобы ему вернули возможность купить айфон и кухонный гарнитур "Рагнарёк", что приведёт к остановке наступления российской армии, деблокировке Мариуполя, после чего украинцы смогут безнаказанно додавить русскую идентичность на Украине, устроить геноцид на Донбассе, вернуть себе Крым и зачистить его, после чего триумфально взорвать Крымский мост, заявить претензии на Кубань и получать с России бесконечно большие репарации.

Это может показаться вам диким, но вышеперечисленное - вполне "официальные" (насколько на сегодняшней Украине что-либо может быть официальным) цели ведения боевых действий Украиной. То есть, "на кону" стоит значительно больше, чем может показаться на первый взгляд - возможный эффект от экономической паники, которую пытается спровоцировать в России ЕС (и США) представляется ему настолько значимым, что он готов к тому, что европейские (и американские) компании понесут многомиллиардные убытки и потеряют рынки сбыта, за которые они боролись годами (попутно разрушая миф о страшных транснациональный корпорациях, которые вертят государствами как хотят - по щелчку нужных пальцев все эти "независимые гиганты экономики" послушно выстрелили себе в левую ногу).

Что делать простому русскому человеку в этих условиях? Оставаться спокойным и освобождать Украину. Личное участие в освобождении Украины можно сейчас осуществить очень просто: не поддаваясь экономической панике.