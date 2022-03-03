В Театре Олега Табакова вспоминали "ЧП районного масштаба"

На днях Театр Олега Табакова отметил 35-летие. Фото: Екатерина Цветкова

В театре отпраздновали это событие концертом, на котором выступили лучшие силы труппы. А в соцсетях театра, который большинству зрителей привычней называть по-прежнему

«Табакеркой», решили сделать серию публикаций о памятных событиях, произошедших за эти 35 лет. И поделиться редкими архивными снимками.

Фото: Екатерина Цветкова

История Театра Олега Табакова началась задолго до 1 марта 1987 года, когда он открылся официально. Приказ о создании Московского театра-студии п/р О. Табакова был издан в августе 1986-го.

Фото: Екатерина Цветкова

С этого момента Олег Табаков и его соратники, ученики начали подготовку бывшего угольного подвала на улице Чаплыгина к открытию в нем театра. На все про всё отводился год. За это время необходимо было выбрать премьерный спектакль. В репертуаре Студии Табакова уже было несколько названий, выбор пал на вызвавшую общественный резонанс повесть Юрия Полякова «ЧП районного масштаба». За инсценировку взялся Александр Марин, один из первых учеников Олега Павловича. Пьеса получила название «Кресло». Ею и открылся театр, позже прозванный в народе «Табакеркой».

Фото: Екатерина Цветкова

Еще одно из юбилейных событий: на Чистопрудном бульваре открылась выставка, посвященная Театру Олега Табакова: более 200 фотографий и афиш из архива. За 35 лет на обеих сценах "Табакерки" было выпущено 132 постановки. Уникальные кадры первых лет жизни Театра-студии не всегда прекрасного качества, зато сохранившие атмосферу того времени, дают возможность увидеть лица людей, стоявших у истоков.

Фото: Екатерина Цветкова

Фото: Екатерина Цветкова

Фото: Екатерина Цветкова

Фото: Екатерина Цветкова

Фото: Екатерина Цветкова