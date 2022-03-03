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Политика3 марта 2022 14:12

Путин ответил Макрону на заявление о российской лжи

Путин сказал Макрону, что попытка Украины затянуть переговоры повлечет новые требования со стороны России
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
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Президент добавил, что цели операции на Украине будут выполнены

Президент добавил, что цели операции на Украине будут выполнены

Фото: REUTERS

3 марта Владимир Путин полтора часа по телефону разговаривал с Эммануэлем Макроном. Обсуждали положение на Украине.

Российский лидер начал с того, что высказал свое отношение к вчерашнему «обращению президента Франции по поводу войны на Украине». Глава страны не согласился с доводами Макрона, особенно с тем, будто Россия «лжет» о своей борьбе с нацизмом.

- Даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева, - сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин заявил, что наша армия и дальше продолжит борьбу с боевиками на Украине. Он напомнил о Минских соглашениях, которые Киев не хотел выполнять семь лет, а Франция в этом потакала.

- Кроме того, замалчивается многолетний геноцид в отношении мирных жителей Донбасса, - заметили в Кремле.

Президент повторил, какие цели у нашей операции в соседней стране: демилитаризация и нейтральный статус Украины. «Чтобы с её территории никогда не исходила угроза для России».

- Задачи военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву, - рассказали в Кремле.

Путин объяснил Макрону, что операция идет по плану: высокоточным оружи6ем поражаются только военные объекты, а «утверждения о бомбардировках Киева» лепят антироссийские пропагандисты.

В конце разговора обсудили гуманитарное положение на Украине. Российский глава рассказал о студентах из Индии, застрявших в Харькове. Макрон пообещал через Киев помочь с их эвакуацией.

Политика: В ВЕРХАХ