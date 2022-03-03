"Долго не проживу": композитор Игорь Корнелюк раскрыл правду о своей тяжелой болезни

Композитор Игорь Корнелюк. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Игоря Корнелюка проблемы со здоровьем. Знаменитый музыкант исхудал и задумался о смерти. Не так давно композитор поклонников внешним видом. Публика тут же предположила, что любимый артист находится не в лучшем состоянии.

Игорь Корнелюк действительно страдает из-за серьезных проблем со здоровьем. Врачи диагностировали у него стенокардию и ишемическую болезнь сердца, которая может привести к инфаркту и даже остановке сердца.

А десять лет назад музыканту диагностировали сахарный диабет. К тому же он тяжело переболел коронавирусом.

По словам легенды 90-х, первый раз он почувствовал жжение в груди год назад. Врачи прописали ему лечение.

Корнелюку пришлось сесть на строгую диету, отказаться от сладкого и жирного. "Я раньше был толстый и никогда не занимался спортом. Жрал что хотел. Пил что хотел. Это была очень счастливая жизнь. Теперь риса меньше, потому что рис - очень много углеводов. Практически не ем мучного. Я долго не проживу, так что, уже безалкогольная водка да резиновая женщина и вот этот весь путь", - вздыхает артист.

Он похудел на 24 килограмма. "Когда у тебя сахарный диабет, когда у тебя там проблемы с сердечно-сосудистой системой и такие какие-то вещи начинаются, ты уже понимаешь, что спиртное не является способом расслабиться. Очень любил это дело, мне очень нравилось. Вот сейчас я себе не позволяю ничего", - цитирует любимца публики 5-tv.ru.