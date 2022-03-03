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Политика3 марта 2022 14:20

«Маски сорваны»: депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Бурлаков, - о решении МОК отстранить российских паралимпийцев от игр в Пекине

О какой гуманности говорит Запад, если они отыгрываются на спортсменах с ограниченными возможностями?
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Спортсмен-паралимпиец, зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту от «Единой России» Сергей Бурлаков высказался о решении Международного олимпийского комитета, который запретил выступать на Паралимпийских играх в Пекине людям с ограниченными возможностями из России и Беларуси. Напомним, соревнования в Китае пройдут с 4 по 13 марта.

«Маски сорваны, - цитирует парламентария телеграмм-канал «Единой России». - О какой толерантности и гуманности говорит Запад, если они отыгрываются на спортсменах с ограниченными возможностями? Основная цель спорта - нести добро в мир и объединять людей. Все основы олимпийского движения нарушены. Этот поступок ещё раз показывает, что наши спортсмены лучшие!»

Напомним, днем ранее Международный паралимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Паралимпийских играх в Пекине. Под флагом МПК и без включения в медальный Паралимпиады. Но затем МОК за сутки до открытия Игр запретил участие в них спортсменов из России и Беларуси.

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