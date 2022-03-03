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Экономика3 марта 2022 14:40

«Это решение повлияет на 15 тысяч человек»: после объявления о закрытии IKEA в московских магазинах выстроились очереди

Крупный магазин товаров для дома подчеркнул, что сотрудников пока не увольняет
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Компания ИКЕА объяснила свое решение тем, что все происходящее оказывает влияние на людей и приводит к серьезным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Компания ИКЕА объяснила свое решение тем, что все происходящее оказывает влияние на людей и приводит к серьезным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В разгар рабочего дня 3 марта все московские магазины IKEA полны покупателей. На кассах длинные очереди из людей с большими тележками. Срочно бежать за покупками вынудило решение компании о приостановке работы по всей России.

Российский сайт магазина лаконично сообщил:

— В сложившейся ситуации «ИКЕА» вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и «Студиях ИКЕА» (это мини-магазины, где можно сделать заказ — прим.ред.) в России с 4 марта 2022 года. Информацию об обслуживании уже совершенных покупок и оформленных услуг вы найдете на сайте в ближайшее время.

Центральный офис компании в Нидерландах — хоть фирма считается шведской, ее штаб-квартира в Голландии — выпустил пресс-релиз. В нем сказано, что магазины приостанавливают свою деятельность в России и Беларуси. Но не закрывают магазины навсегда.

Компания объяснила свое решение тем, что все происходящее оказывает влияние на людей и приводит к серьезным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях.

— По всем этим причинам группы компаний приняли решение временно приостановить деятельность в России. Это означает: приостановить весь экспорт и импорт в Россию и из России, а также Беларусь, приостановить все производственные операции, поставки от субподрядчиков, — сказано в сообщении.

Компания рассказала, что их решение повлияет на 15 тысяч сотрудников. При этом заявила, что бизнес-амбиции фирмы «носят долгосрочный характер». Что можно трактовать так: мы не уходим и не закрываемся. Компания обещает обеспечить занятость и стабильный доход сотрудникам, а также поддержку их семьям.

В российских магазинах и офисах ИКЕА трудятся почти 15 тысяч человек. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В российских магазинах и офисах ИКЕА трудятся почти 15 тысяч человек. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Торговые центры «Мега» — они принадлежат компании Ingka Centres, которая входит в одну группу с IKEA — продолжат работать.

Но московские сотрудники IKEA несмотря на обнадеживающие заявления пока не получили четкого плана от начальства, как дальше будет строиться работа.

— Завтра сказали приходить на работу в закрытые магазины. Есть слух, что большую часть отправят в отпуск на три месяца с сохранением окладов и соцпакета. Но это только слух. Менеджерам вроде как пришли письма от дирекции в которых сказано, что платить зарплаты будут до 31 мая. Малую часть работников оставят на складах, распродавать остатки через сайт, — поделилась с kp.ru анонимно сотрудница «IKEA Теплый стан».

Ранее о приостановке работы в России объявили иностранные магазины одежды, производители авто. Еще один крупная сеть товаров для дома Jysk также объявила, что «временно не работает».

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