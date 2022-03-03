«Это решение повлияет на 15 тысяч человек»: после объявления о закрытии IKEA в московских магазинах выстроились очереди

Компания ИКЕА объяснила свое решение тем, что все происходящее оказывает влияние на людей и приводит к серьезным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В разгар рабочего дня 3 марта все московские магазины IKEA полны покупателей. На кассах длинные очереди из людей с большими тележками. Срочно бежать за покупками вынудило решение компании о приостановке работы по всей России.

Российский сайт магазина лаконично сообщил:

— В сложившейся ситуации «ИКЕА» вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и «Студиях ИКЕА» (это мини-магазины, где можно сделать заказ — прим.ред.) в России с 4 марта 2022 года. Информацию об обслуживании уже совершенных покупок и оформленных услуг вы найдете на сайте в ближайшее время.

Центральный офис компании в Нидерландах — хоть фирма считается шведской, ее штаб-квартира в Голландии — выпустил пресс-релиз. В нем сказано, что магазины приостанавливают свою деятельность в России и Беларуси. Но не закрывают магазины навсегда.

Компания объяснила свое решение тем, что все происходящее оказывает влияние на людей и приводит к серьезным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях.

— По всем этим причинам группы компаний приняли решение временно приостановить деятельность в России. Это означает: приостановить весь экспорт и импорт в Россию и из России, а также Беларусь, приостановить все производственные операции, поставки от субподрядчиков, — сказано в сообщении.

Компания рассказала, что их решение повлияет на 15 тысяч сотрудников. При этом заявила, что бизнес-амбиции фирмы «носят долгосрочный характер». Что можно трактовать так: мы не уходим и не закрываемся. Компания обещает обеспечить занятость и стабильный доход сотрудникам, а также поддержку их семьям.

В российских магазинах и офисах ИКЕА трудятся почти 15 тысяч человек. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Торговые центры «Мега» — они принадлежат компании Ingka Centres, которая входит в одну группу с IKEA — продолжат работать.

Но московские сотрудники IKEA несмотря на обнадеживающие заявления пока не получили четкого плана от начальства, как дальше будет строиться работа.

— Завтра сказали приходить на работу в закрытые магазины. Есть слух, что большую часть отправят в отпуск на три месяца с сохранением окладов и соцпакета. Но это только слух. Менеджерам вроде как пришли письма от дирекции в которых сказано, что платить зарплаты будут до 31 мая. Малую часть работников оставят на складах, распродавать остатки через сайт, — поделилась с kp.ru анонимно сотрудница «IKEA Теплый стан».

Ранее о приостановке работы в России объявили иностранные магазины одежды, производители авто. Еще один крупная сеть товаров для дома Jysk также объявила, что «временно не работает».

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