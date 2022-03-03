Московский кредитный банк увеличил доходность вклада «Все включено» до 21% годовых

Фото: пресс-служба МКБ

Московский кредитный банк повысил доходность по депозитам в рублях до 21%. Самую выгодную ставку можно получить, открыв вклад «Все включено» и выбрав тарифный план «Максимальный доход» сроком на 95 дней. Минимальная сумма для размещения на счете — от одной тысячи рублей. Открыть вклад можно через мобильное приложение «МКБ Онлайн» либо в любом отделении банка. Они работают как обычно.

Ставки по валютным вкладам в МКБ также подросли: доходность депозитов в долларах США увеличилась до 10%. Такие условия доступны по тарифному плану «Максимальный доход», если разместить на счете любую сумму от 100 долларов или евро сроком на 95 дней.

Предложение «Все включено» позволяет клиентам на протяжении всего срока действия вклада менять условия тарифного плана по своему усмотрению. Например, можно подключить опцию пополнения счета или снятия средств, а также настроить капитализацию процентов.

Напомним, Московский кредитный банк является одним из крупнейших коммерческих банков России и входит в список системно значимых. На российском финансовом рынке МКБ работает с 1992 года.