Кадыров объявил награды за головы командиров украинских нацбатов - по $500 тысяч

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Еще утром Рамзан Кадыров в ходе совместного прямого эфира с министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым удивлялся: "Вообще не понимаю, как они могли так расчленить славянский народ... русские, украинцы, белорусы. Я думал всегда, что это один народ... Почему Зеленский дает разрушить такое красивое государство, такие красивые места, такие красивые девушки там, особенно в Харькова, обидно."

После обеда Кадыров заявил, что за голову каждого командира украинских националистов добровольцы объявляют награду в 500 тысяч долларов.

- Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, "Азова", дудаевского батальона шайтанов. Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира, - сказал Кадыров.

Сезон трофейной охоты на украинских националистов открыт: живьем можно не брать, что не противоречит целям и задачам по денацификации Украины и ликвидации националистов и иностранных наемников.

еще раз предложил руководству ВСУ и СБУ встать бок о бок с российскими подразделениями, чтобы "вышвырнуть нацистскую шакалью нечисть" с территории Украины. А Зеленскому попросил передать, что его уже не спасут никакие бункеры.

Глава Республики отмечает, что чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают развивать успехи в наступающих действиях против бандеровцев.

- При одном появлении наших бойцов нацисты целыми полками бросаются наутек, если успевают, конечно. Хусейн рассказывает, что разгромлен целый батальон националистов, свыше 2500 бандеровцев сбежало без сопротивления. Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база. В расположенных на ее территории складах обнаружено не только огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции, но также и современная бронетехника: семь танков, 12 БТРов, ТИГРы, артиллерийские установки, - похвалил своих бойцов Кадыров, и отметил, что "парни рвутся вперед - на Киев" и горят желанием популярно объяснить бандеровцам, что здесь они больше не хозяева.