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Политика3 марта 2022 16:10

«Пусть посмотрят на все своими глазами, чтобы потом отличать фейки от правды»: Депутаты хотят всех, кто попался на митингах, отправлять служить на Донбасс

Депутаты Луговой из ЛДПР и Нилов из «Справедливой России: за правду» выдвинули подобную инициативу. «Комсомолка» дозвонилась до одного из авторов законопроекта и выяснила подробности
Василиса НИКОЛАЕВА
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Депутаты предложили отправлять на Донбасс всех, кто был задержан на несанкционированных митингах.

Депутаты предложили отправлять на Донбасс всех, кто был задержан на несанкционированных митингах.

Фото: REUTERS

Госдума Российской федерации работает в эти дни в очень активном режиме, чутко реагируя на происходящее в стране. Уже завтра будет рассмотрены поправки, предусматривающие до 15 лет тюрьмы за распространение заведомо-ложной информации. Проще говоря за фейки. А теперь на подходе и новая мера против всех несогласных с действиями российских военных на Украине.

Депутаты Ярослав Луговой и Андрей Нилов предложили отправлять на Донбасс всех, кто был задержан на несанкционированных митингах. «Граждане, привлеченные к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами Российской Федерации , подлежат призыву на военную службу. Такие граждане направляются для прохождения военной службы на территориях Донецкой и Луганской народных республик», - говорится в законопроекте.

Предполагается внести подобные поправки в статью 22 ФЗ «О воинской службе». Когда именно парламент приступит к их рассмотрению, пока не ясно. Но с учетом текущей ситуации, может быть прямо завтра. Кто знает.

- Да, пусть служат в рядах Российской армии, выполняют почетные обязанности по защите своей Родины от украинских фашистов, - сказал Андрей Луговой в интервью «КП». — Чтобы все, кто в важный и ответственный момент для страны, участвует в несанкционированных митингах и распространяет фейки, смогли увидеть своими глазами, что там происходит. И смогли потом отличить фейк от правды.

Депутат Государственной думы РФ Андрей Луговой.

Депутат Государственной думы РФ Андрей Луговой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А есть уже какая-то конкретика, всех подряд будут отправлять? Даже кто впервые был привлечен к ответственности за подобное поведение?

- Пока есть только концепция, детали поправок будем обсуждать с коллегами отдельно. Я так думаю, что все-таки один раз человек еще может попасть на несанкционированное мероприятие случайно, по ошибке, по обману или чьему-то злому умыслу.

- Коллеги по думскому креслу поддержали вашу инициативу?

- Мы пока только ее внесли, вот смотрим.

Что будет с девушками, попавшимися за подобное правонарушение депутат не уточнил. В скором времени, когда законопроект будет формироваться в своем окончательном виде, мы об этом узнаем. Возможно, представительницы слабого пола могут быть на Донбассе медсестрами или кухарками.

Стоит отметить, что солдаты-срочники спецоперации на Украине не участвуют. И командование Вооруженных сил РФ задействовать их не планируют.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ