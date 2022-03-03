Игорь Николаев обратился к россиянам с важным предупреждением

Композитор Игорь Николаев. Фото: REUTERS

Российские знаменитости с началом спецоперации на Украине подверглись массовой травле в соцсетях. В их адрес сыплются проклятья от украинских коллег и подписчиков, их телефоны публикуют в открытом доступе, им угрожают расправой за их позицию и даже молчание. Так, на днях продюсер украинского телешоу "Орел и решка" Мария Гранкина слила в Сеть личные номера Олега Газманова, Тины Канделаки и Николая Баскова - мол, давайте напишем им пару ласковых и попробуем переубедить... После этого телефоны звезд раскалились от самых жутких посланий.

От действий злоумышленников пострадал и певец Игорь Николаев. На своей странице в Инстаграме музыкант сообщил, что стал жертвой хакерской атаки.

- Друзья! Мой официальный сайт взломан, и вместо моих песен, фотографий, статей и анонсов хакерами размещена антироссийская информация, - предупредил артист. - И это наглядная иллюстрация того, как и какими средствами сейчас ведется информационная война.

Между тем, от действий сетевых преступников пострадали не только звезды. Так, знаменитая хакерская группа Anonymous объявила России настоящую "кибервойну". Атакам подверглись наши интернет-провайдеры и правительственные сайты: страницы Роскомнадзора, Пенсионного фонда, Федеральной антимонопольной службы...

О том, как в Москве хакеры "кошмарят городской бизнес", на днях рассказал Сергей Собянин.

- Сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, руководителей и владельцев кошмарят, угрожают расправой и убийством, - сообщил мэр Москвы. - С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. Мы сделаем все необходимое - обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей.

Кроме того, чиновник призвал не вестись на провокации и подчеркнул, что все попытки организовать уличные беспорядки будут пресекаться.