Cамый популярный телеведущий Америки: НАТО — это армия без цели, а Украина — вассал США

Американский телеведущий Такер Карлсон. Фото: Zuma/TACC

При обилии телеканалов, печатных и Интернет СМИ в США есть лишь несколько тележурналистов, программы которых бьют все возможные рейтинги. В их число входит и политический обозреватель Такер Карлсон.

Его программа Tucker Carlson Tonight, выходящая в эфире телеканала Fox News, согласно всем методикам подсчета, является самой популярной в Америке. Ее также смотрят и в других странах мира.

Карлсон рассуждает о самых разных темах, посвящая свои программы политическим вопросам, проблемам расизма, абортам, правам национальных меньшинств и женщин. Он первым позволил себе открытую критику в телеэфире движения «Жизни черных важных» в период, когда являющиеся его членом погромщики запугали Америку после гибели Джорджа Флойда.

А еще Карлсон – один из немногих в Штатах, кто пытается честно и прямо говорить о России. За что и подвергается мощной критике. Более того, его даже называют предателем родины. Но Карлсон парирует: «У нас может быть любое мнение, и это не измена».

Он уверен, что отзываться о Путине положительно в Америке считается «не по-американски», и что «в этом весь смысл Америки».

В своих программах и статьях Такер Карлсон не раз представлял свою точку зрения на события, происходящие в России, говорил о принципах российской внешней политики, ее месте в мировой системе политических координат.

Приводим несколько цитат из его программ, вышедших в американский телеэфир в последние недели.

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НАТО для России – главный вопрос. НАТО – это военный альянс, который был создан после войны, в 1949 году, чтобы не позволить СССР вторгнуться в Западную Европу. И этот альянс неплохо выполнял свою функцию почти четыре десятилетия. Советский Союз тридцать лет как канул в лету, а НАТО живет и здравствует, и денег получает еще больше, чем прежде. А ведь это армия без цели, существующая, в первую очередь, для того, чтобы изводить Путина, который просто хочет, чтобы западные рубежи его страны оставались в безопасности. Вот почему он не хочет, чтобы Украина стала членом НАТО. И это логично. Представьте, как бы в США отреагировали, если бы Канада или Мексика стали сателлитами Китая. Нам бы это совсем не понравилось.

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Россия – любимая тема Джо Байдена. Он может говорить о ней вечно (хотя в его случае это не больше четырех минут за один подход)… Россия – очень удобная тема для Байдена. Ему гораздо больше нравится говорить о ней, чем, например, об инфляции, росте преступности или опиоидной эпидемии.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

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На Украине не борются за демократию, там борются за разжигание войны. Украина – не демократия. Она никогда не была в своей истории демократией и не является таковой сейчас. Это страна-вассал администрации Байдена, место, где оппозиционные СМИ и оппозиционные политики полностью задавлены властью. Это совсем не демократия. Оскорбительно слышать, когда некоторые утверждают другое.

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Слушая тот же [телеканал] CNN, можно подумать, что если мы не остановим российские нападки на границы Украины, то получим «ужасную ситуацию в области безопасности». Именно так высказалась зам. госсекретаря Виктория Нуланд, решительно ратующая за войну с Россией. И вот что удивительно – ее до сих пор серьезно воспринимают… Кстати, именно она является одним из архитекторов катастрофы в Ираке. Почему, интересно, Нуланд до сих пор отвечает за внешнюю политику? Разве инженер, спроектировавший Чернобыльскую АЭС, до сих пор строит ядерные реакторы? Вряд ли.

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Война для ВПК по определению означает огромные прибыли. Только за последние несколько лет США потратили более $2 миллиардов на военную помощью Украине – стране, которую большинство жителей нашей страны даже не могут найти на карте мира. А украинцам такие суммы, конечно, нравятся. Ведь это именно они когда-то трудоустроили профессионально непригодного сына Байдена.

Только за последние несколько лет США потратили более $2 миллиардов на военную помощью Украине. Фото: REUTERS

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Еще будучи вице-президентом США (в администрации Обамы – Ред.), Байден тратил немало времени на вмешательства во внутренние дела Украины. Благодаря этому его сын Хантер устроился на работу в украинскую компанию и разбогател. А вот импичмент был объявлен Дональду Трампу. За разговор по телефону с чиновниками из..? Как вы думаете? Правильно, с чиновниками из Украины.