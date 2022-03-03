Путин: Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Вечером в четверг Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности. В самом начале встречи он рассказал, как идет спецоперация на Украине.

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ ПОСМЕРТНО

- Солдаты действуют мужественно, как настоящие герои. Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, они жертвуют собой, чтобы спасти товарищей и мирных жителей, - начал президент.

- Отмечу личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующий на донецком направлении. Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли почти 8 лет. Командир танкового взвода гвардии лейтенант Виктор Сокольник в ходе боя уничтожил 5 танков. 25 февраля в районе Чубинки командир роты 163 танкового полка капитан Алексей Левкин столкнулся с 15 танками и 6 БМП (боевая машина пехоты – Ред.). Капитан уничтожил все БМП и 5 танков. Обеспечил выполнение задачи без потерь, - перечислил подвиги солдат глава страны.

- Старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову присваиваю звание Героя России, к сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами, берег подчиненных, уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя, - добавил он.

- Я русский человек. Как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дегестана, лакца по национальности, мне хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин». Всех невозможно перечислить.

- Вместе с тем не откажусь от убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, оболванили. А кто-то сознательно пошел по пути бандеровцев и других приспешников Гитлера.

Президент об участниках военной спецоперации: "Солдаты действуют мужественно, как настоящие герои". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

НАЦИСТЫ ВЗЯЛИ ЗАЛОЖНИКОВ

- Есть объективные данные, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов. Вместе действую именно таким образом с самыми крайними бандитами и вместо того, чтобы выполнить обещание и убрать эту технику из жилой застройки, от детских садов, больниц, - наоборот, дополнительно перебрасывают туда танки, артиллерию, минометы.

- Они (украинцы – Ред.) взяли в заложники иностранных граждан. Тысячи молодых людей студентов более суток держали на вокзале в Харькове. 3179 граждан Индии, большую часть продолжают удерживать до сих пор. В том числе 576 человек в Сумах. В китайских студентов стреляли, когда они пытались выехать из Харькова, двое из них получили ранения.

- Сотни иностранцев пытаются покинуть зону боев, но им не дают это сделать или предлагают эвакуироваться через Львов, то есть проехать через всю зону боевых действий. При этом, российские военнослужащие предоставили гуманитарные коридоры во всех местах боевых действий, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей была возможность выехать.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПОГИБШИХ

- Наши солдаты стараются не допустить жертв, но сами несут потери. Наш долг: поддержать семьи раненых и погибших боевых товарищей. Всем членам семей погибших военнослужащих будет перечислено пособие: 7 млн. 421 тысяча рублей. Также членам семей будет выплачиваться ежемесячная компенсация. Будет и дополнительная выплата семьям погибших: 5 млн рублей. Все раненые военнослужащие получат страховку. Если военнослужащий будет признан негодным к службе, он получит 2 млн. 968 тыс. рублей. Если он станет инвалидом, то получит ежемесячную пенсию. Бойцам других силовых ведомств, раненым во время операции, будет выплачено по 3 млн. рублей.

- Хочу сказать, что специальная военная операция идет строго в соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются, - заявил в конце обращения Путин.

Президент почтил минутой молчания погибших в спецоперации.

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