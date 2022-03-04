Формула Великого поста проста: сдержанность плюс скромность

Подготовка к Великому посту в Троице-Георгиевском женском монастыре. Фото: Игорь ОНУЧИН/ТАСС

Календарь Великого поста для многих христиан, особенно новоначальных, выглядит устрашающе. Все эти «сухоядения», «еда без масла» - воспринимаются как главные трудности великопостных дней. При этом, мы так любим соблюдать формальности, что все усилия прикладываем только для того, чтобы не съесть лишнего, забывая о смысле самого поста. А смысл его – в покаянии и милосердии, потому что именно эти качества приближают нас к Богу, а не сухари без масла.

Нельзя забывать, что здоровье – великий Божий дар. И мы не должны вредить сами себе, пытаясь поститься по уставу и утомляя священников «пищевой» исповедью – «грешна, мол, на неделе попила молочка». Да пей сколько угодно, раз организм требует. А вместо этого удержи себя от пререканий с мужем, от нервных окриков на детей, от осуждения коллеги, который якобы незаслуженно занял высокую должность.

Священник Савва Мажуко рассказывает, что правила питания Великого поста, публикуемые в календарях, взяты из Типикона – общего устава, регламентирующего жизнь типового мужского монастыря.

- То есть это правила для монахов, не для мирян, - объясняет отец Савва. – Потому раньше пост был монашеской практикой, а не мирской. Поэтому не надо чувствовать себя виноватым, если вы не можете соблюдать все постные правила. На самом деле формула у поста довольно простая, даже ребенок запомнит. Пост – это два «с»: сдержанность и скромность. Постная пища – скромная пища. Поэтому обед, который вам обошелся дороже и хлопотнее обычного – непостный. Если вы по случаю поста отобедали лобстерами и модным японским супом с черной лапшой, заплатив за одобренное Типиконом удовольствие втрое больше обычного, вы оскоромились, нарушили пост. Если вы позавтракали обычной овсяной кашей на молоке – вы правильно поститесь, потому что пост нарушает не многострадальное молоко или пролетарские пельмени, а роскошь и несдержанность.

КАК ПОСТИТЬСЯ НЕ ВО ВРЕД СЕБЕ?

Зухра Павлова, врач-эндокринолог:

«Пост и другие религиозные традиции, связанные с питанием, с каждым годом вовлекают все больше людей. И важно, чтобы укрепляя себя духовно, человек не терял своего здоровья. Наблюдения показывают, что за время поста люди сбрасывают вес, но снижение идет за счет мышечной массы, значение которой сложно переоценить. Постящиеся не едят животный белок, а он человеку жизненно необходим. Для примера, белок из грибов усваивается на 23 процента, а из яйца - на 98. Несопоставимая разница. Поэтому во время поста хорошо бы использовать функциональное питание. Это протеиновые коктейли на основе растительных белков, не запрещенных канонами, потребление которых предотвращает снижение мышечной массы. И когда воцерковленные люди, придерживаясь поста, используют их в своем рационе, они снижают вес, но только за счет жировой ткани. И выходят из поста и духовно окрепшими, и здоровее физически».