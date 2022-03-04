Как восстанавливать сердце и сосуды после ковида: врач-кардиолог рассказал, какие методы действительно работают

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Крупное исследование, в ходе которого ученые проанализировали состояние здоровья более миллиона человек, подтвердило: увы, ковид безжалостно бьет по сердцу и сосудам. Даже у перенесших инфекцию в легкой форме серьезно повышается риск болезней системы кровообращения. Спектр возможных проблем очень широкий - от дебюта или прогрессирования гипертонии до аритмии, инфарктов и инсультов. Какие методы могут эффективно помочь снизить угрозы опасных проявлений постковидного «хвоста»? Об этом «Комсомолка» спросила директора Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, доктора медицинских наук, врача-кардиолога Филиппа Копылова. Эксперт стал гостем очередного выпуска подкаста «Антиковид» Радио «Комсомольская правда».

ДВА ГЛАВНЫХ КРИТЕРИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ АНТИКОАГУЛЯНТОВ

- Филипп Юрьевич, в соцсетях часто встречается совет-лайфхак: мол, после перенесенного ковида обязательно нужно хотя бы пару недель пропить кроверазжижающие препараты, антикоагулянты. Как раз чтобы снизить риск осложнений на сосуды и сердце. Это правильно?

- Антикоагулянты нужны пациентам со средней и тяжелой формой ковида в острой фазе заболевания (при этом назначает их исключительно врач по медпоказаниям. - Ред.). В таких случаях кроверазжижающие препараты действительно полезны, улучшают выживаемость, снижают частоту осложнений. Нужно ли продолжать принимать их после выздоровления? Для поиска ответа на этот вопрос были проведены различные исследования.

На сегодня, по словам профессора Копылова, большинство представителей медицинского сообщества сходятся во мнении, что прием антикоагулянтов в течение нескольких недель после выздоровления оправдан при одном из двух условий (либо когда оба в наличии одновременно, что бывает чаще всего):

1) после выписки у пациента сохраняется высокий уровень воспаления - об этом говорит превышение нормы С-реактивного белка (показатель определяется по анализу крови),

2) повышен уровень D-димера в крови (этот анализ показывает риск тромбозов).

В остальных ситуациях антикоагулянты, как правило, не нужны, говорит эксперт. Разумеется, кроме случаев, когда пациент - сердечник и кроверазжижающие препараты назначены ему на постоянной основе в связи с основным хроническим заболеванием.

АНТИДЕПРЕССАНТЫ: НЕОЖИДАННЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ

- Известно, что из-за коронавируса развивается воспаления эндотелия, внутренней выстилки наших кровеносных сосудов. И оно может «тлеть» долго после выздоровления. Поэтому переболевшие задумываются: может, стоит курс каких-нибудь противовоспалительных лекарств пропить?

- Расскажу вам об одном подходе, который многими врачами пока воспринимается на грани курьеза, однако исследования говорят о весьма хороших перспективах. Оказалось, что некоторые препараты с психотропным действием, антидепрессанты обладают свойством снижать показатели воспаления. Такой эффект был подмечен именно у ковидных больных. Одно из исследований, в частности, было проведено во Франции.

Пока антидепрессанты не входят в клинические рекомендации по лечению и профилактике сердечно-сосудистых осложнений COVID-19, уточняет профессор Копылов. Но наблюдения в этом направлении не останавливаются, так что в скором времени, возможно, мы получим официальное подтверждение полезного побочного эффекта противотревожных лекарств.

БОРЬБА С ХОЛЕСТЕРИНОМ ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

При повреждении эндотелия - внутренней выстилки сосудов - на их стенках начинают расти холестериновые бляшки, поясняет врач-кардиолог. То есть развивается атеросклероз, который и вносит основной вклад в большинство сердечно-сосудистых заболеваний.

- Поэтому статины (лекарства, снижающие уровень холестерина. - Ред.) сейчас рассматриваются как один из наиболее эффективных препаратов для пациентов, у которых ковид ударил по системе кровообращения, - говорит доктор Копылов.

Безусловно, назначать такие лекарства должен врач после обследования и при наличии медпоказаний. Кстати, кроме традиционных, давно знакомых нам статинов уже появились препараты для снижения холестерина нового поколения. У них меньше побочек и более удобный режим приема, рассказал эксперт. (https://www.kp.ru/daily/27348.3/4528100/) К сожалению, в условиях нынешних санкций доступ к таким лекарствам у нас может быть осложнен. Однако ситуация со временем нормализуется, в том числе, не исключены поставки через третьи страны, приход на наш рынок препаратов-аналогов индийского производства и другие варианты. (https://www.kp.ru/daily/27368/4550617/)

БУДЬ В КУРСЕ

Что еще поможет

Кроме лекарственных средств восстановить работу сердца и сосудов после ковида помогает соблюдение классических правил здорового образа жизни, отмечает профессор-кардиолог. Наиболее важные из них для системы кровообращения такие:

- Разумные физнагрузки. Самый безопасный и в то же время эффективный метод - ходьба быстрым шагом (но так, чтобы не было одышки) не менее 30-40 минут в день.

- Ограничение соли в питании: не более 5 г в сутки.

- Избавление от лишнего веса.

- Отказ от курения.

- Ограничение алкоголя.