Россия и Украина провели 2-й тур переговоров: Договорились о гуманитарных коридорах

Второй раунд непростых переговоров начался с рукопожатий. Фото: REUTERS

И опять в Белоруссии — на этот раз — в Беловежской пуще, там где 30 лет назад были подписаны соглашения о развале СССР. В том самом зале. Символичное место, чтобы на этот раз попытаться хоть что-то исправить...

Украинская делегация вновь прилетела на польских вертолетах. Все - в свитерах защитного цвета. Российская — в пиджаках - ждала их на месте уже полдня.

На этот раз сразу пожали друг другу руки. И говорили 2,5 часа (первые переговоры шли 5 часов).

И, выйдя к прессе, объявили, что хотя бы по одному пункту договорились.

- Мы подробно обсудили все три блока вопросов — военный, гуманитарны и будущего политического урегулирования конфликта, - сказал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. - Позиции ясные, они записаны по пунктам. По части из них удалось найти взаимопонимание. Но главный вопрос, который решили сегодня, это спасение людей, создание гуманитарных коридоров для выхода населения. Это существенный прогресс.

А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на чистом русском языке просто зачитал документ. Вот он:

«Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения. А так же для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период эвакуации там, где она проводится».

То есть, прекращение огня возможно, но не по всей Украине, а лишь в районе коридоров и на время эвакуации людей.

На этом стороны разъехались (разлетелись). Договорившись в ближайшие дни встретиться в третий раз.

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