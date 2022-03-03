Я снова на Первой Чеченской

Первая чеченская кампания. Российский танкист выглядывает из бронемашины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ничего я не понимаю в этом мире.

Если бы с трибуны было ясно и грозно сказано слово: «Война», как воспринималось бы выступление в ООН члена российской делегации по климату Олега Анисимова: «Мне, гражданину России, стыдно, и я хочу принести слова соболезнования Украине»?

Я полагаю, как предательство.

Человек, вышедший из школьного возраста, понимает, что, выступая на таком уровне, он по-любому представляет государство, и отговорки: «Я – только от себя, сказал личное мнение», - суть фиговый листок. Коля из Уренгоя, блин, «простите нас, фашисты»...

Но войны-то нет.

А, значит, нет и госизмены. Человек проявил плюрализм мнений и его максимум уволят.

Или похвалят. Никаких «по закону военного времени».

Кто похвалит?

О, их много. Юристы, гитаристы, правозащитники – все пишут открытые письма про «Нет войне», ставят голубя на аватарку и выступают на тему: «Я пацифист, я хочу платьице и ездить в Европу, а доллар по сто и защищать права русских не хочу», - особенно стыдно слышать это именно от сотрудников НКО, подмывает крикнуть: «Оторванные ноги жителей Донбасса в клюве у вашего голубя!», - но…

Власть, опять же, этих людей не обрывает.

Не закрывает.

Болтай, болтай, пятая колонна, плачь, гнусавь, подрывай боевой дух в тылу и на передовой.

Наших мальчиков сжигают, Минобороны подтвердила использование украинской стороной фосфорных бомб, а в тылу их массово предают, я будто снова на Первой Чеченской, на вшивого тощего солдатика матом орут: «Я защищаю мой дом, а ты оккупант, за каким ты сюда приехал?», - только теперь не в новостях НТВ, а круглосуточно, в соцсети.

Кстати, о соцсети.

Много было написано даже не журналистами, а прямо руководителями каналов о том, что почти все соцсети принадлежат откровенно враждебным РФ структурам, что все они даже в мирное время банили нашу российскую пропаганду, вроде «Царьграда» и RT, скручивали просмотры патриотичным сайтам и роликам, накручивали счетчик вражеским агиткам оппозиции.

А теперь включаешь даже фильм, даже вообще не про конфликт, а тебе с экрана глумливо: «Что, оккупант, приехал спасать нас на Украину? – и кажут тело в камуфляжной форме, – Сто раз говорили тебе, что в!», - и это, как если бы в 41-45-м в радиоточках вещал не Левитан, а Геббельс, а в ящики в подъездах СССР заботливо клали «Фелькишер Беобахтер», с передовицами о русских унтерменшах-свиньях. Попросту как удар под дых.

Русские пользователи возмущаются: «Вы зарабатываете на нас деньги и так нас оскорбляете?», - администрация сайтов оправдывается: «Мы против политической рекламы, но на тематику роликов повлиять не можем», - они проплачены, навязаны, поставлены в ротацию.

Летят и летят фейки о том, что наши солдатики там, на чужбине, голодные, оборванные, сожженные, «даже не знали, зачем приехали», разбрасываются и разбрасываются листовки с самолетов со свастиками, никто и не думает отбирать их у населения, пусть дальше падает, падает боевой дух.

Было бы ужасно воевать при таком информационном сопровождении.

Нет, хорошо, что никакой войны нет.