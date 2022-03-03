Сколько платят «звездам» за их проукраинские ролики

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В последние дни достаточно много деятелей из богемы, считающей себя звездами, стали "пацифистами" и упорными "борцами за мир". Они, словно бы под копирку записали схожие до степени смешения свои видеообращения, выступая "за все хорошее и против всего плохого". Стоит ли говорить, что "все хорошее" в данном случае – это Украина, а "все плохое" идет из России? Среди отметившихся не только единым душевным порывом, но практически одинаковой лексикой в своих выступлениях замечены Настя Ивлеева, Макс Барских, участники дуэта "Потап и Настя" (Алексей Потапенко и Анастасия Каменских), Светлана Лобода, Иван Дорн. И так далее.

Причем, вне зависимости от национальной принадлежности и цвета паспорта, все они выступают на редкость единодушно и слаженно. Как будто какой-то хор под руководством опытного дирижера. И, как сообщило агентство "Регнум" со ссылкой на ТГ-канал "Сорок сороков", "дирижер" в этом "хоре" может быть не просто фигурой речи. Им, по некоторым сведениям, является концертный директор студии "95-й квартал", близкий к основателю этой студии президенту Зеленскому человек, которого зовут Мика Фаталов, при рождении Михаил Тосунян, родившийся в Баку.

По сведениям указанных источников, некоторые из упомянутых популярных персон получали за свою "общественную позицию" очень немаленькие гонорары – от 500 тысяч до миллиона евро. Как отмечают источники, выступающий в роли дирижера и режиссера Фаталов "спланировал три волны, которые сейчас все видят на страницах артистов в соцсетях. Первая - самая мягкая. Затем идут обращения к матерям России и Белоруссии. А третья - самая жёсткая - в стиле "уматывайте с нашей земли".

Говоря всерьез, вряд ли стоит удивляться, если озвученные сведения окажутся правдой. Можно, например, вспомнить, как целые стаи российских артистов агитировали за того же Навального в разгар протестов, при этом, не выходя сами на акции. Они выступали с обращениями, украшали свои аккаунты в соцсетях соответствующей символикой, делали селфи с политическими лозунгами и т.д. А потом выяснилось, что все они были наняты специальным агентством и получали за это гонорары. Грубо говоря, исполняли роли, написанные для них оставшимися неизвестными для них самих сценаристами. Кстати, тогда это реализовывалось несколько разнообразнее.

Откуда деньги на такую неслыханную щедрость? А вот здесь ответ может дать не самое пространное сообщение ТГ-канала НЕЗЫГАРЬ от 1 марта: "Закончена сделка по разделу чёрной кассы Офиса Президента Зеленского в Дубаи и Дохе. 1000 BTC (биткойна – прим. авт.), накопленные с откатов и распилов на Большой стройке, выведенные на BTC, а после отправленные при посредничестве двух старших офицеров ЦРУ в Катар и ОАЭ, были переведены на счёт высокопоставленного иранского посредника в странах шиитской дуги- Довуда Рамати".

Дальше интереснее: "За комиссию в 5%, он обналичил средства по просьбе Кирилла Тимошенко и раскидал на 7 обезличенных счетов в банке Commercial Bank of Qatar, с логинами Gescheft 1,2,3,4,5,6,7, где 1 и 2 номер принадлежат Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку. Доля Президента Украины составила $650 млн, главы его офиса $125 млн, остальные номера получили по $50 млн".

- Оставшиеся деньги были переведены в Дубай на корреспондентские счета посольств США и Великобритании, после чего их след теряется, - констатирует дальше НЕЗЫГАРЬ. - Доподлинно известно, что с со спецсчетов, которые принадлежат посольствам США в Дубаи, ранее оплачивались перелеты частными джетами Виктории Нуланд, Курта Волкера и Кристины Квин, в период с 2013 по 2020, а также в 2019 был открытый перевод €55 млн на счёт Константинопольской Патриархии. (уж не не за Томос ли, выданный Украине?)

То есть получается, что США компенсировали свои затраты с собственных спецсчетов, которые тратили на вояжи своих представителей на Украину. Впрочем, в этом никто и не сомневался. В Вашингтоне филантропов днем с огнем в жизни не видели.

Но сейчас речь не об этом. А о том, что у Зеленского денег хватит не на одну сотню таких "выразителей общественного мнения". И, да, грязных денег. Хотя почему-то кажется, что личные финансы он тратить на "государственные" задачи не станет. Ни из "черной кассы" президента, ни от продажи прав на сериал "Слуга народа", который в пик популярности Зеленского сейчас купили многие страны.

Руби бабло, пока горячо. Хватай Gescheft, пока суют. И, в принципе, нет в этой ситуации разницы между Зеленским и теми из якобы популярных персон, которые стали его защищать. Для них деньги действительно не пахнут.

Ах, да, а потом почти все эти звезды поедут по России на гастроли, на запись телепрограмм. Сами понимаете, ничего личного, просто бизнес.

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