Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 3 марта 2022 года

Военнослужащий Вооруженных сил России перед встречей с подразделением Народной милиции Луганской Народной Республики в поселке Новоайдар. 3 марта Народная милиция ЛНР освободила поселок Новоайдар находившийся под контролем украинской армии. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Подразделения ДНР освободили Волноваху, в четверг там шла зачистка. Из блокированного Мариуполя, где нет света и воды, нацбаты не выпускают гражданское население по гуманитарному коридору. Вооруженные Силы РФ взяли под контроль Благовещенку, Петровское, Новопрокоповку. Они выровняли передний край с подразделениями ДНР. Группировка ЛНР взяла под контроль направление Яровая - Красный Лиман – Приволье.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Поражены 1612 объектов военной инфраструктуры Украины, 62 самолета, 606 танков и бронемашин.

Киев — выведен из строя резервный технологический радиотелецентр в районе Лысая Гора в Киеве, СБУ использовал его для психологических операций против России. Разрушений жилых домов нет.

Балаклея - город в Харьковской области занят российскими подразделениями

Виноградное — взят под контроль силами ДНР

Чистополье — под контролем ВС РФ

Новополтавка — под контролем ВС РФ

Бородняка — блокирована ВС РФ

Херсон - занят российскими подразделениями.

Новоайдар — освобожден народной милицией ЛНР

Николаевка — освобождена войсками ДНР

Васильевка — взята под контроль российскими подразделениями

Мариуполь — кольцо блокады сужается

Северодонецк — идут бои

Волноваха — освобождена

Сумы — блокированы

Николаев — блокирован

Харьков — блокирован

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 3 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

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