Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 3 марта 2022 года

Военнослужащий Вооруженных сил России перед встречей с подразделением Народной милиции Луганской Народной Республики в поселке Новоайдар. 3 марта Народная милиция ЛНР освободила поселок Новоайдар находившийся под контролем украинской армии. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Подразделения ДНР освободили Волноваху, в четверг там шла зачистка. Из блокированного Мариуполя, где нет света и воды, нацбаты не выпускают гражданское население по гуманитарному коридору. Вооруженные Силы РФ взяли под контроль Благовещенку, Петровское, Новопрокоповку. Они выровняли передний край с подразделениями ДНР. Группировка ЛНР взяла под контроль направление Яровая - Красный Лиман – Приволье.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Поражены 1612 объектов военной инфраструктуры Украины, 62 самолета, 606 танков и бронемашин.
Киев — выведен из строя резервный технологический радиотелецентр в районе Лысая Гора в Киеве, СБУ использовал его для психологических операций против России. Разрушений жилых домов нет.
Балаклея - город в Харьковской области занят российскими подразделениями
Виноградное — взят под контроль силами ДНР
Чистополье — под контролем ВС РФ
Новополтавка — под контролем ВС РФ
Бородняка — блокирована ВС РФ
Херсон - занят российскими подразделениями.
Новоайдар — освобожден народной милицией ЛНР
Николаевка — освобождена войсками ДНР
Васильевка — взята под контроль российскими подразделениями
Мариуполь — кольцо блокады сужается
Северодонецк — идут бои
Волноваха — освобождена
Сумы — блокированы
Николаев — блокирован
Харьков — блокирован
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