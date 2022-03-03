Зеленский пошел неверным путем Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 3 марта 2022 г. Фото: YouTube

Очень напряженным выдался день для Владимира Зеленского. У него сейчас все дни напряженные, в результате чего он совершенно по непредсказуемого графику выпускает свои видеообращения. Темы выступлений самые разные. То к белорусам обращается, то к россиянам, то к Западу, то украинцев заверяет, что все обстоит хорошо. Характерной особенностью выступлений Зеленского стала надетая на него футболочка цвета хаки, которую он не меняет все эти дни. Или меняет одну на другую. На последней заметили какой-то логотип и стали гадать, что это такое – то ли эмблема нацистского "Азова", то ли еще что-то. Потом выяснилось, что это логотип бренда фирмы, выпускающей линию одежды для занимающихся страйкболом. Так он еще, получается, и страйкболист!

Впрочем, на пресс-конференции в четверг, которая завершала насыщенный выступлениями день Зеленского президент Украины поверх футболочки натянул куртку такого же цвета. Но и этот "полевой официоз" не смог компенсировать абсолютную неадекватность Зеленского, поскольку на этой прессухе он напоминал своего предшественника Порошенко в самые сильные публичные "диабетические приступы".

Зеленский, сидя на стуле с микрофоном сбоку в каком-то скукоженно-развалившемся скособоченном состоянии, махал руками, облизывал губы, гримасничал, сбивался, не будучи в состоянии правильно выговорить слова, хмурился, выдавая на лице целую гамму мимики. Не знаю, как выглядят люди в состоянии наркотического опьянения, не довелось, слава Богу, общаться с такой публикой очно, но вот в состоянии достаточно сильного, пусть и не крайней степени, алкогольного опьянения, люди ведут себя очень похоже. Подкрепляли эту версию и произносимые Зеленским предложения.

- Мы себя хотим зачи… защищать, - выговорил он со второй попытки с эмоциональным подъемом, облизнул губы и мотнул головой. После чего сник и уже более поникшим голосом продолжил. – А они хотят просто, - он еще раз сделал характерное для пьяного движение головой, словно стряхивая что-то с волос. - … разбить это.

- Какие гарантии, которые…, - попытался задать ему вопрос кто-то из иностранных журналистов, судя по акценту.

- Гарантии для чего, - недопонял Зеленский, что явно отразилось на его лице. – мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. Гарантии что? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет.

Зеленский явно забыл, что он говорил всей Европе о намерении отказаться рот безъядерного статуса Украины.

- Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? – непонимающе снова нахмурился Зеленский. – Вы понимаете, это же информационная бомба, про которую все говорят.

И совершенно бессвязно перешел тут же к другой теме.

- Что отдать? Господи, что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли, - так и осталось непонятным, то ли Зеленский просил Бога покинуть Украину, то ли обращался так к президенту России. – Не хочешь щас уйти, сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Только не на 30 метров, как с … Макроном, Шольцем — я ж сосед! Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори. Чего ты боишься?

Почему-то он свел все лишь к двум вариантам – боится и не боится. Мысль о том, что им просто брезгуют, не пришла в эту затуманенную голову.

Во время общения с журналистами Зеленский напоминал своего предшественника - Петра Порошенко (на фото). Фото: REUTERS

Потом он перешел на то, что после Украины Россия "сожрет" Латвию, Литву, Эстонию, Грузию, Молдову и даже Польшу. Обрисовал, что Украина сейчас является "забором между цивилизацией и "нецивилизацией". Патетически, но нетрезво объяснил, что "если бы не был сейчас президентом, то был бы в теробороне, стрелял, но не сложил оружие". Да уж, не повезло.

Еще раз "ужаснулся" поведению России, заявив, что "россияне везут крематории для себя", и он не может смотреть на это равнодушно: "Это ужас. Я не понимаю, что это за человек, который может планировать такие акты геноцида и нацизма. Даже украинская сторона лучше относится к оккупантам, чем их руководство".

Видимо, то ли дурь оказалась крепкая, то ли забрало его не по-детски.

А после этого он, к удивлению присутствующих, накинулся на союзников, на страны-члены НАТО.

- Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок когда. Скажите, какое количество людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов нужно чтобы достучаться до вас? – заявил Зеленский, по-видимому, окончательно перестав себя контролировать. И попросил дать ему самолеты, если страны НАТО "не могут закрыть небо".

Не хватало только всхлипов и истерических рыданий, чтобы окончательно поверить в то, что некто в два часа ночи звонит своей бывшей или бывшему.

При этом, не сказал ни слова ни про гуманитарные коридоры для мирного населения, ни извинился за свое хамство, ни даже не пояснил, почему его переговорщики добираются до места встречи с российской делегацией по двое суток, все время выставляя новые условия и меняя их.

Ну кто, если он в таком виде звонит в Кремль, будет его слушать или с тем же Путиным соединять?

Неплохой был, говорят, артист, но спился. Или сторчался. Или президентство придавило, что не смог вынести груз.

Жалкое зрелище.

P.S. Ах, да – чуть не забыл: всю пресс-конференцию Зеленский провел на чистом русском языке, совершенно забыв про "державну мову". Что вполне объяснимо – в таком состоянии все навыки общения на иностранном языке теряются начисто.

P.P.S. Впрочем, когда к нему обращались на Украинском, Зеленский все же пытался ответить на мове. Но было видно, что ему это трудно чисто физически, он мало что понимал, переспрашивал своих помощников, а потом отвечал общими словами.

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