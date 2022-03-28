Раненый осколком в сердце младший сержант Гузнеков: зажить и встать в строй

Младший сержант Сергей Гузнеков пообещал себе вернуться в строй. Фото: Минобороны РФ

Минобороны России знакомит читателей «Комсомолки» с наградными листами на военнослужащих, которые заслужили в бою государственные награды. Читая строчки этих сухих боевых рапортов, начинаешь осознавать, что все американские терминаторы и британские бондианы не стоят и ногтя русского солдата.

«Мужественные подвиги достовернее слов», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А еще напоминал своим солдатам, что «Кто напуган — наполовину побит. Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

К словам генералиссимуса, который не проиграл ни одного сражения, наши бойцы прислушиваются.

БЫСТРЕЕ ЧЕТЫРЕХ ВРАЖЕСКИХ НАВОДЧИКОВ

Сержант Алексей Архипов.

Сержант Алексей Архипов. Фото: Минобороны РФ

«Наводчик-оператор десантно-штурмовой роты сержант Алексей Архипов, действуя в составе батальонно-тактической группы, двигался в составе основных сил на БМП-2 в район выполнения боевых задач для поддержки воздушного тактического десанта.

В ходе движения колонна батальонно-тактической группы подверглись массированному обстрелу со стороны украинских националистов. Алексей одним из первых вступил в бой с врагом. Точным огнем БМП-2 сержанта Архипова было уничтожено 4 боевых машины пехоты противника, 7 единиц автомобильной техники и до 30 националистов. Умелые и решительные действия Алексея Архипова в сочетании с его высоким профессионализмом позволили продолжить движение войск и выйти в назначенный район без потерь».

СПАС ЭКИПАЖИ ДВУХ ТАНКОВ

Подполковник Антон Поляков.

Подполковник Антон Поляков. Фото: Минобороны РФ

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик заместитель командира мотострелковой бригады подполковник Антон Поляков возглавил сводный мотострелковый батальон, отвечающий за обеспечение безопасности по пути следования колонн подвоза. В ходе очередного сопровождения тыловой колонны Антон лично обезвредил 4 фугасных мины, заложенных по маршруту движения тыловой колонны. Продвигаясь дальше по пути следования, колонна попала в тщательно подготовленную украинскими диверсантами засаду. В ходе завязавшегося с диверсионно-разведывательной группой боя подполковник вывел из-под обстрела раненых военнослужащих. Также в ходе боестолкновения подполковник Поляков вместе с группой подчиненных оперативно затушили возгорание двух танков из боевого охранения колонны, тем самым не допустив детонации боекомплектов и гибели экипажей. Несмотря на внезапность и превосходящие силы, атака диверсантов была отбита. Продвигаясь вблизи одного из населенных пунктов, подполковник Поляков, общаясь с местными жителями, добыл информацию в отношении пособников националистов, подготовивших засаду на пути следования колонны. Добытые Антоном сведения были подтверждены, а диверсионно-разведывательная группа была уничтожена.

Благодаря высокому профессионализму Антона Полякова вверенным подразделением было осуществлено сопровождение 26 транспортных колонн с инженерным, тыловым и военно-техническим имуществом. При этом сводным батальоном Антона Полякова в ходе боестолкновений было уничтожено 6 диверсионно-разведывательных групп украинских националистов».

ЗАХВАТИЛ ВРАСПЛОХ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Капитан Александр Савченко.

Капитан Александр Савченко. Фото: Минобороны РФ

«В районе одного из населенных пунктов десантно-штурмовая рота под руководством командира десантно-штурмовой рота капитана Александра Савченко, выполняя специальную задачу, обнаружила скрытые позиции украинских националистов.

Используя рельеф местности, Александр скрытно вывел десантно-штурмовую роту к позициям противника и, пользуясь внезапностью, атаковал. Открыв прицельный огонь по противнику, внезапно атаковав украинских диверсантов, российским десантниками были уничтожены наблюдательный пункт, танк, 2 боевых машины пехоты, 2 минометных расчета и 18 националистов. Также на позициях диверсантов было обнаружено и изъято большое количество стрелкового оружия, гранат и боеприпасов. Самоотверженные действия российских офицеров позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских Вооруженных Сил. При этом подразделение капитана Савченко выполнило боевую задачу без потерь».

ПРИКАЗАЛ СЕБЕ ВЫЖИТЬ И ВСТАТЬ В СТРОЙ

Младший сержант Сергей Гузнеков.

Уникальную операцию на сердце российского военнослужащего-участника специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик младшего сержанта Сергея Гузнекова провели кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского Минобороны России в подмосковном Красногорске.

- Из сердечной мышцы пациента был удален трехсантиметровый осколок, полученный в ходе минометного обстрела позиций российских войск со стороны украинских националистов. Военнослужащий доставлен в госпиталь с проникающим слепым ранением в грудную клетку. Осколок прошел через легкое, ушиб сердце, поранил перикард и вошел в правое предсердие. Осколок с острыми, как бритва краями травмировал сердце с каждым сокращением мышцы. Завтра он уже сможет ходить и скоро вернется в строй, - рассказал о сложнейшей операции бригады хирургов госпиталя начальник кардиохирургического центра, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Александр Лищук.

Операция длилась 45 минут, а еще через час Сергей уже давал интервью. Свое первое в своей второй жизни, которую ему подарили военные врачи. Они положили на ладонь воину вражеский осколок, который вынесло его сердце.

- Спасибо доктору. Всем привет! Родным и близким передаю, - не переживайте со мной все нормально. Планирую дальше вернуться, зажить и вернуться в строй, - отдал себе приказ младший сержант Сергей Гузнеков.