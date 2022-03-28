Измученным бессонницей раскрыли секретный способ спецслужб, позволяющий засыпать за две минуты

Есть способ заснуть за две минуты. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С невозможностью быстро уснуть знакомы, наверное, большинство жителей больших городов. Многие из нас проводили часы в постели, силясь отключиться от крутящихся в голове мыслей, и провалиться в сон. А будильник безжалостно отсчитывал утекающие минуты, предназначенные для отдыха. Вот и автор статьи на портале Medium.com, писатель и блогер Даршак Рана, пристально изучающий способы улучшить качество жизни за счет внутренних сил организма, признается: «Я перепробовал все — мятный чай, теплое молоко с куркумой и удаление электрических устройств из моей спальни (синий свет от вашего телефона или ноутбука действует против естественной способности вашего организма спать). Но ни один из них не сработал.

Я попытался лечь спать пораньше. Я тоже экспериментировал со сном допоздна. Кофеин и алкоголь больше не были частью моей повседневной жизни. В свете того, что я прочитал о том, что пищеварение мешает сну, я решил прекратить есть после 7 часов. Ничего не помогало!».

Так продолжалось достаточно долго, пока автору в руки не попала брошюра для спортсменов «Расслабься и выиграй: выступление на чемпионате». В книге рассказывалось, как за счет влияния на психику повысить свои показатели. Именно там Даршак Рана вычитал способ засыпать за две минуты, которым якобы пользуются спецслужбы. Военным ведь нередко приходится восстанавливать свои силы в любую паузу и в любых условиях.

«Я не верил, что что-то может так быстро усыпить, пока не прочитал статистику - 96-процентный показатель успеха всего за шесть недель тренировок!», - признается автор статьи. Но в книге утверждается, что этот метод является гарантированной формулой сна, несмотря на употребление кофе или громкие звуки на заднем плане.

Если вкратце, то секретная формула быстрого засыпания состоит из 3 частей:

- Расслабление мышц

- Сосредоточенное дыхание

- Визуализация (не обязательно, но настоятельно рекомендуется)

Теперь подробнее, как научиться засыпать по этой методике:

- Освободитесь от всех домашних дел и сядьте на край кровати. Убедитесь, что прикроватный светильник выключен, а телефон находится в режиме «Не беспокоить».

- Теперь расслабьте свое лицо. Если вы еще не делали этого раньше, вот простой способ — сначала напрягите лицо, поморщившись, а затем позвольте мышцам лица расслабиться естественным образом. Кроме того, позвольте своему языку любым образом опуститься во рту.

- Расслабив мышцы лица, позвольте силе тяжести опустить ваши плечи, как будто у них нет собственной энергии. Пусть ваши руки свисают в стороны.

- Теперь медленно вдыхайте и выдыхайте, сосредоточившись на “свистящем” звуке вашего дыхания.

- Вы можете следовать методу дыхания 4-7-8: сосчитайте до 4, делая глубокий неторопливый вдох, задержите дыхание на 7 отсчетов и выдохните на 8 отсчетов.

- Позвольте силе тяжести с каждым вздохом делать мягкими и безвольными ваши бедра и голени.

- Когда все ваше тело почувствует нехватку энергии, повторяйте фразу “Не думай, не думай” как заклинание. Вы также можете заменить эту фразу любым позитивным утверждением.

«Необязательно, но настоятельно рекомендуется: если вы не умеете заглушать свой разум (как я), - пишет автор статьи. - Представьте себя сидящим в спокойном месте, таком как горы, пляжи, лодки, кресло-качалка и т.д. Через несколько секунд вы погрузитесь в сон».

Есть один минус, предостерегает Даршак Рана. Эффективность метода зависит от практики и от того, насколько хорошо вы можете заставить свой разум замолчать от «беспокойных» мыслей о повседневной деятельности. А. значит, многим из нас в России эта тактика не слишком-то подойдет.

Однако самого писателя она очень выручила, и он с охотой делится своим опытом: «Я был настроен довольно скептически, когда впервые услышал о военной технике сна, но я также отчаянно хотел снять стресс и найти способ быстрее заснуть. Я к тому времени изо всех сил пытался выспаться в течение нескольких месяцев и уже чувствовал себя по-настоящему измотанным. Поэтому я решил: была – не была, попробую и этот метод!

В первый день метод сна у меня не сработал. Я все еще не спал и через 30 минут. Однако я решил продолжать попытки, потому что мне нечего было терять.

На следующий день я попробовал еще раз, и это немного подействовало — я заснул в течение 25 минут.

Поскольку часть «заглушения разума» давалась мне хуже всего, я заменил ее визуализацией, как объяснялось выше.

Примерно через две недели я наконец смог заснуть, не заставляя себя и не борясь со своим разумом. С тех пор я использую этот метод каждый раз, когда у меня возникают проблемы со сном».

Автор начал записывать свой еженочный опыт – а он все-таки был не на 100 процентов положительным. Но через полтора месяца выяснилось, что коэффициент успеха составляет 96 процентов, что очень существенно. Так что если у вас есть проблемы со сном или вам необходимо научиться засыпать не по режиму, а в любое свободное время – стоит попробовать эту технику засыпания. В конце концов, вы ничего не теряете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 3 простых вещи, которые позволят сделать утро менее стрессовым

Многие из нас каждое утро просыпаются с единственной мыслью: «Боже, за что мне это все!». Большинство включает режим повтора звонков на будильнике. А потом в спешке и нервотрепке, срываясь на домашних, пытаемся все успеть и ничего не забыть. Можно ли снизить уровень утреннего стресса? На этот вопрос на портале Medium.com отвечает писатель, блогер Даршак Рана, давно интересующийся вопросами улучшения качества жизни (подробности)