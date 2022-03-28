Раскрыта неожиданная правда об Иване Урганте

Иван Ургант колко высказался в адрес своего коллеги Бориса Корчевникова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

На днях стало известно о том, что Иван Ургант с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочками вернулся в Россию. Неожиданную правду о том, почему шоумен уехал из Израиля, обнародовал бывший муж Ксении Бородиной.

Иван Ургант две недели назад признался, что уехал из России. Шоумен заверил публику, что выезжал за границу из-за отпуска. Телеведущий обещал в скором времени вернуться: "Без паники, а я возьму и скоро вернусь".

И вот на днях отец звезды Андрей Ургант сообщил, что его наследник с семьей находится в Москве. Эти новости несказанно обрадовали бывшего мужа Ксении Бородиной. Он назвал появление Урганта в Москве хорошим знаком.

По словам Курбана Омарова, благодаря влиятельным знакомствам Иван многое знает о реальном положении дел в стране. " Перелетные птицы начали возвращаться... Уверен, парень в теме и в плохое бы он не вернулся. Значит, все будет хорошо", - раскрыл мужчина неожиданную правду об Урганте.

Как известно, у телеведущего в Москве имеется шикарная недвижимость. Шоумен - хозяин трехэтажного особняка в суперпрестижном коттеджном поселке "Горки-10". Также звезда владеет двумя квартирами в Москве. Он купил апартаменты площадью 267 "квадратов" на Смоленском бульваре и двухъярусную квартиру в "Москва-Сити".