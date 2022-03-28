Последние новости о ситуации вокруг Украины на 28 марта 2022 года: зачем делегации едут на переговоры в Турцию

Военная спецоперация на Украине 10 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Минобороны РФ/ТАСС

СНОВА ВСТРЕТЯТСЯ С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в очном формате. Во вторник 29 марта делегации встретятся в Турции. Сначала об этом написал член украинской группы Давид Арахамия, позже и глава российских переговорщиков Владимир Мединский.

В то же время, не стоит ждать прорыва в договоренностях, отмечает политолог и автор Телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. По его словам, перейти от видеосвязи к личному общению украинцам просто разрешили кураторы из США. А Турция была выбрана потому что она сама предлагала свои услуги, а также не водила никаких санкций в отношении России.

Стоит подчеркнуть, о том, что встреча делегаций пройдет в Стамбуле, лично договорились Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

ПОД ЗЕЛЕНСКИМ ЗАШАТАЛОСЬ КРЕСЛО

Депутат Госдумы Олег Матвейчев ссылаясь на свои источники на Украине заявил, что против Зеленского зреет заговор. По его данным, в его главе стоят главари националистических формирований. Они на фоне российской и спецоперации собираются воспользоваться неразберихой во власти на местах. Причем, устранять действующего президента им нет необходимости - сценарий переворота может в точности повторить события 2014 года.

- Они собираются объявить, что они теперь законная власть, что президент исчез, ему никто не подчиняется, - объясняет Матвейчев. - Тут уже остается потребовать подчинения всех органов госвласти это временной администрации и все. Проект обкатан еще 8 лет назад.

У КОГО ЯЗЫК ГРЯЗНЕЕ

Свидомые украинцы продолжают ужасать заявлениями в духе нацистской Германии. То журналист призывает «вырезать русских детей», то главный организатор мобильных госпиталей обещает отрезать мужское достоинство у солдат. И каждый старается погрязнее и пониже плюнуть желчью в адрес России.

Теперь вылез откуда не ждали экс-министр инфраструктуры Украины Омелян.

- Я надеюсь, что дискуссия о хороших россиянах и плохих россиянах будет завершена коротким выводом: хороший россиянин или просто москаль - это мертвый москаль. А плохие они с рождения, о них вообще не стоит говорить, - заявил Омелян в эфире одного из телеканалов.

Бывший чиновник не стал апеллировать к нацистам вроде Эйхмана, но генеральную линию современной украинской «элиты» выдержал.

ДЯДЬ, ПОКАТАЙ НА БТР

Удивительную картину увидели сегодня жители запорожского Энергодара - детей, которые лазили по российской военной технике. Само собой под присмотром солдат. Оказалось, что бойцы вовсе не против поиграть с ребятней, а те поняли, что ничего плохого ждать от людей в форме не нужно.

Жители, кто адекватно оценивает обстановку, понимают, что наши военные - всегда готовы защищать детей, не собираются обижать и даже отгонять от бронетехники.

«СТРАНА ГОРДИТСЯ ВАМИ»

Владимир Путин обратился к Росгвардейцам, которые участвуют в спецоперации на Украине. Президент поздравлял служащих с днем войск национальной гвардии и особенно отметил тех, кто выполняет сейчас свой воинский долг:

- Да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации: в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно, проявляя личный героизм, грамотно, чётко решаете все поставленные сложнейшие задачи. Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас. Хочу сказать вам спасибо – спасибо за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу

Глава государства пожелал семьям росгвардейцев здоровья, успехов, удачи.

РУССКИЕ ГЕРМАНИИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ФАШИЗМА

Сразу в нескольких немецких городах прошли митинги в поддержку спецоперации России на Украине. Так кортеж из порядка 400 машин с флагами проехал из Кёльна к советскому мемориалу около Бонна 27 марта. Участники демонстрации возложили цветы к памятнику советским воинам.

Стоит отметить, что в некоторых регионах Германии запрещено использование символа «Z» в публичном пространстве - это рассматривают, как поддержку спецоперации России на Украине.

Митинг против русофобии прошел и в Брюсселе. В нем приняли участие порядка 50 человек.

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