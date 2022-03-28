Скандал в Нью-Йорке: Пенсионные накопления бюджетников вложены в российские ценные бумаги

Фонды с прибылью торговали ценными бумагами не на Нью-Йоркской, а на Московской фондовой бирже Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Американская пресса опубликовала информацию о том, что попечители пенсионных фондов, в которых хранятся деньги нью-йоркских бюджетников, проголосовали за то, чтобы немедленно продать имеющиеся в их распоряжении российские ценные бумаги.

Будничное, а в нынешние времена еще и патриотичное для американцев решение, произвело эффект разорвавшейся бомбы: выяснилось, что фонды с прибылью торговали ценными бумагами не на Нью-Йоркской, а на Московской фондовой бирже. Это было для них гораздо более прибыльным занятием.

Общий объем сделанных инвестиций составляет порядка $300 миллионов. В портфеле пенсионного фонда работников системы образования Нью-Йорка - российских ценных бумаг на $90 миллионов, у фонда полицейских – на более чем $42 миллиона; за ними следуют пенсионная касса городской пенитенциарной системы с $31 миллионом, а также пожарные - $19,5 миллионов.

Но получить эти деньги немедленно пенсионные фонды не смогут: решением нашего правительства иностранцы пока не могут избавляться от российских ценных бумаг. Этот шаг сделан в качестве ответной меры за санкции, наложенные США и их союзниками на нашу страну. Напомним, что эти санкции включают в себя среди прочего заморозку активов Центрального банка России за рубежом.

Пока же в Нью-Йорке подогревают свою солидарность с Украиной, обещая, что после того, как российский фондовый рынок вновь станет доступным для иностранцев, городские пенсионные фонды избавятся от российских ценных бумаг.