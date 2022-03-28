Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире28 марта 2022 5:05

Трамп оценил Байдена: «Он убил американскую мечту»

По мнению Трампа, худшего президента чем Байден Америка еще не видела
Юрий МАЙБОРОДА
По мнению Трампа, Америка еще не видела столь плохого президента, каким является Байден

По мнению Трампа, Америка еще не видела столь плохого президента, каким является Байден

Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп продолжает зарабатывать политические очки на промахах своего преемника и главного оппонента Джо Байдена.

По мнению Трампа, Америка еще не видела столь плохого президента, каким является Байден.

– Если вы возьмете пять худших президентов в американской истории и поставите их вместе – станет понятно, что все они не нанесли такого ущерба, какой Джо Байден причинил всего за 15 месяцев. За год с небольшим ему удалось буквально убить американскую мечту, – заявил Трамп.

Также он уверяет, что проведения российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины можно было бы избежать, если бы у руля США находился не Байден, а кто-нибудь другой. Например, он сам.

Обо всем этом Трамп рассказал на встрече со своими сторонниками в Джорджии.

Не смог 45-й президент США и пройти мимо темы Китая: по мнению Трампа, руководство КНР видит слабость нынешней администрации Белого дома и поэтому «Тайвань будет следующим».

Ранее Трамп утверждал, что на следующих президентских выборах (в 2024 году) республиканцы вернут себе власть в стране. Исходя из этого, любой просчет в действиях Байдена действительно играет на бывшему главе Белого дома на руку.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ