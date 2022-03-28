Трамп оценил Байдена: «Он убил американскую мечту»

По мнению Трампа, Америка еще не видела столь плохого президента, каким является Байден Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп продолжает зарабатывать политические очки на промахах своего преемника и главного оппонента Джо Байдена.

По мнению Трампа, Америка еще не видела столь плохого президента, каким является Байден.

– Если вы возьмете пять худших президентов в американской истории и поставите их вместе – станет понятно, что все они не нанесли такого ущерба, какой Джо Байден причинил всего за 15 месяцев. За год с небольшим ему удалось буквально убить американскую мечту, – заявил Трамп.

Также он уверяет, что проведения российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины можно было бы избежать, если бы у руля США находился не Байден, а кто-нибудь другой. Например, он сам.

Обо всем этом Трамп рассказал на встрече со своими сторонниками в Джорджии.

Не смог 45-й президент США и пройти мимо темы Китая: по мнению Трампа, руководство КНР видит слабость нынешней администрации Белого дома и поэтому «Тайвань будет следующим».

Ранее Трамп утверждал, что на следующих президентских выборах (в 2024 году) республиканцы вернут себе власть в стране. Исходя из этого, любой просчет в действиях Байдена действительно играет на бывшему главе Белого дома на руку.