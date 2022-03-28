Американские конгрессмены посоветовали Байдену воздержаться от провокационных заявлений

В конце концов Белому дому пришлось объяснять, что Байден вовсе не имел намерения призывать к смене власти в России Фото: REUTERS

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Маккол заявил, что высказывания действующего главы Белого дома Джо Байдена о президенте России Владимире Путине являются большей провокацией, чем отправка на Украину боевых самолетов.

Таким образом конгрессмен прокомментировал слова Байдена о Путине: «Этот человек не может оставаться у власти».

– Эти слова стали весьма провокационным сигналом для Путина. Мы так переживали о том, чтобы его не спровоцировать, что даже не смогли отправить МиГи на Украину. Эти слова, я бы сказал, даже более провокационные, чем отправка МиГов, – сказал Маккол.

В конце концов Белому дому пришлось объяснять, что Байден вовсе не имел намерения призывать к смене власти в России, вскоре подтвердил это и сам американский президент.

С критикой необдуманных слов Байдена выступил и сенатор от Республиканской партии Джим Риш, который прямо назвал заявление президента США «взрывным».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слова Байдена вызвали в Кремле недоумение, поскольку вопросы российской власти никоим образом не находятся в ведении американских президентов.