Илон Маск назвал российские ракетные двигатели великолепными

Маск назвал российские ракетные двигатели РД-180 великолепными Фото: REUTERS

Американский предприниматель, основатель и руководитель компаний SpaseX и Tesla Илон Маск назвал российские ракетные двигатели РД-180 великолепными.

Он рассказал, что именно этими двигателями оснащены американские ракеты Atlas V – детище концернов Boeing и Lockheed Martin. Но из-за запрета на импорт из России космических технологий теперь будущее Atlas V, по словам Маска, под угрозой.

Запрет на поставки ракетных двигателей из России в Америку был введен правительством РФ после очередного пакета жестких экономических санкций, объявленных США и их западными партнерами.

Маск прямо признал, что ни Atlas V, ни еще один тип разрабатываемых в США космических аппаратов – Antares – в обозримом будущем не смогут отправиться в космос без РД-180. Но выразил осторожный оптимизм по поводу того, что ракеты SpaseX смогут подняться в небо, рассчитывая на двигатели собственного производства компании Маска.

РД-180 – российский двухкомпонентный двигатель закрытого типа. Разработан в середине 1990-х годов и производится в НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко.

Основным зарубежным импортером этих двигателей являлись США, куда за все время было поставлено более 100 таких двигателей; все пуски были признаны успешными.