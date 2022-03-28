Последний глава Минфина Афганистана стал в США таксистом

Халид Пайенда, еще до прошлого лета распоряжавшийся миллиардным бюджетом страны Фото: EAST NEWS

Последний министр финансов Афганистана Халид Пайенда, еще до прошлого лета распоряжавшийся миллиардным бюджетом страны, теперь живет в небольшом городке Вудбридж неподалеку от Вашингтона и работает в такси, проводя большую часть времени за рулем своей Honda Accord.

Спустя семь месяцев после захвата талибами Кабула и бегства из столицы Афганистана американских военных и бывшего правительства страны, у Халида Пайенды не осталось другого способа заработать деньги, кроме как податься в США, где и сесть за баранку такси.

Семью кормить нужно – у бывшего чиновника жена и четверо детей, а скромные сбережения, которые удалось вывезти, давно закончились. С предложениями о работе к нему никто не спешит – в Америке таких как он много.

И все же экс-министру повезло – он ушел с поста за неделю до падения правительства и тут же улетел в США, где уже находились его жена и дети.

Пайенда не падает духом и даже признателен своей новой родине за возможность работать.

– Я невероятно благодарен за это. Это значит, что мне не нужно отчаиваться, – рассказал 40-летний экс-чиновник журналистам The Washington Post.

Конечно же, бывший министр вовсе не обвиняет американское правительство в том, что оно бросило Афганистан на милость талибам. По его мнению, во всем виноваты сами афганцы, находившиеся у руля страны – им недостало коллективной воли к реформам. Ну а что он еще может сказать?