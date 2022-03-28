Илон Маск назвал президента США «очень и очень древним»

Маск определил геронтократию, как форму правления, при которой правительство контролируется политиками, значительно старшими по возрасту, чем основная масса населения Фото: REUTERS

Американский предприниматель, один из самых богатых людей мира Илон Маск заявил, что в США «очень и очень древние лидеры».

Владелец компании Tesla не назвал имени Джо Байдена, которому в этом году стукнет восемьдесят, но все поняли, кого Маск имел в виду.

«Как такие лидеры могут оставаться на связи с людьми, если они на несколько поколений удалены от основной массы населения?», - задается вопросом Маск.

Он также отверг идеи о значительном увеличении продолжительности жизни людей, сказав, что «это вызовет удушье общества, поскольку люди редко меняют свои мнения». Миллиардер имел в виду, что в определенный момент мнение стариков-консерваторов станет доминирующим, и общество перестанет развиваться. «Мы застрянем на старых идеях», - сказал он, представив свой максимум возраста руководителя государства, который должен «быть в пределах плюс десяти или, по крайней мере, двадцати лет от среднего возраста населения».

Маск определил геронтократию, как форму правления, при которой правительство контролируется политиками, значительно старшими по возрасту, чем основная масса населения. И счел ее нездоровым проявлением демократии.

Он считает, что в современном мире геронтократия уже создала массу проблем. «Лидеры многих стран очень стары, а в США так вообще очень и очень древнее руководство».

Байдену не впервые достается от Маска: в январе в соцсетях миллиардер назвал Байдена «куклой из мокрых носков в человеческом обличье».