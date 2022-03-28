«Оскар 2022» – выставка достижений роскоши и безвкусицы: наряды в подарок и бриллианты напрокат от Николь Кидман, Умы Турман и Кристен Стюарт

Николь Кидман в этом коду стала самой дорогой женщиной на красной дорожке «Оскара» Фото: REUTERS

На 94-й церемонии вручения наград кинопремии «Оскар» все звезды блистали нарядами, а некоторые и бриллиантами. Со стороны кажется – эти большие звезды купаются в роскоши и тратят большие деньги, чтобы достойно выглядеть на красной дорожке. На самом деле – платья большинство миллионерш получили в подарок, украшения взяли на прокат. Шик и блеск – за чужой счет. Мы с топ-стилистом Анваром Очиловым выбрали яркие модные образы церемонии «Оскар 2022» и разобрались в модных нюансах.

Роскошь напрокат

На «Оскаре» актрисы дополнили дизайнерские платья кольцами, серьгами, колье с крупными бриллиантами, редкими рубинами, изумрудами, сапфирами. С каждым годом украшений становится все меньше – демонстрация роскоши постепенно выходит из моды. Но и в этом году красивые камни сияли вместе со звездами. Первой придумала брать украшения напрокат Шэрон Стоун – в 1992 году она сама позвонила ювелиру-коллекционеру с просьбой одолжить ожерелье и серьги на премьеру фильма «Основной инстинкт». Звезды Голливуда быстро переняли ценный опыт. В 2022-м году на красной дорожке «Оскара» актрисы появились уже по традиции в чужих украшениях – их выдали напрокат крупные ювелирные дома. И приставили к каждой персоне охрану, а сразу после церемонии звезда снимает драгоценности дома или в отеле и на бронированной машине их возвращают в сейфы ювелирных домов. По паре раз в год на разных ковровых дорожках менять такие дорогие «игрушки» не может себе позволить ни одна звезда в мире. В 2022-м актрисы носили на себе состояния от $1 млн. до $5 млн. Самые роскошные у Николь Кидман и Джессики Честейн. Ювелирные дома предлагают драгоценности звездам и считают большой удачей, когда большая звезда носит их бренд на красной дорожке «Оскара» - имиджевая реклама.

Тоже самое с одеждой. Правда большие модные дома (Dior, Gucci, Armani и др.) сразу дарят платья артисткам. Откуда тогда берут неудачные образы, если над ними работают законодатели в мире мод. Анвар Очилов объясняет: «У каждого дизайнера свой полет фантазии, определенное видение актрисы. А так как звезды часто заняты и не посещают примерки, доверившись дизайнеру, который им много раз шил – то итог может быть непредсказуем. А у творческого человека (дизайнера) может изменится настроение, он захочет эксперимента… Кроме того, часто есть обязательство показать фирменный стиль – «код бренда». К сожалению, даже платье от кутюр может не подойти звезде, под которую сшито. Или образ может подпортить перебор с макияжем, неудачная прическа. Чаще всего платья дарят – это престижно. В западной прессе пишут, что некоторые бренды одежды и ювелирные дома даже доплачивают, чтобы звезда выбрала именно их на «Оскар». Реже платья возвращают, тогда использую на показах или отправляют в музей бренда. Цена на платье от кутюр, пошитое на «Оскар», чаще всего начинается от $50 тысяч. Но полет фантазии дизайнера, обилие драгоценных камней может довести цену наряда до $100 – $200 тысяч».

Страшно красивые звезды

54-летняя Николь Кидман в этом коду стала самой дорогой женщиной на красной дорожке «Оскара». Поэтому остановимся на ее образе чуть подробнее. Актриса на церемонии была усыпана бриллиантами – колье в виде бабочки, несколько браслетов и колец, серьги. Колье такой формы подчеркивает красивую длинную шею – такую называют «балетной». Если наша Анастасия Волочкова в качестве доказательств того, что она балерина при каждом удобном (и не удобном случае) садится на шпагат и демонстрирует идеальную растяжку, то Кидман всегда как может хвастается своей безупречной шеей. Тонкой длинной и аристократичной она была у Николь всегда, но вот складки исчезли не так давно. Можно сколько угодно долго говорить о генах и неприятии пластики, но чудес не бывает – молодильного крема, чтобы убрать морщины и дряблую кожу не существует. Поэтому в таком возрасте иметь гладкую кожу даже без мимических морщин и складок просто невозможно – у Кидман на лице и шее, скорее всего, результат безупречной работы пластического хирурга по подтяжке лица и омоложению шеи. Можно похвалить, что губки подкачены очень аккуратно – от природы они у актрисы тоненькие. Помним, что в молодости Кидман по мнению пластических хирургов успела сделать ринопластику (поменяла нос) и вставила грудные импланты.

Николь Кидман в этом коду стала самой дорогой женщиной на красной дорожке «Оскара» Фото: REUTERS

Несколько лет назад Кидман поменяла огромные и крайне неудачные импланты на аккуратные и небольшие. Это была удачная операция – декольте на «Оскаре-2022» это подтверждает: выглядит как диктуют тренды – максимально естественно. Серо-голубое платье от Armani с объемной баской подчеркивает идеальную талию актрисы, такой пышный «пояс безопасности» может себе позволить только хрупкая женщина. Цвет наряда – один из главных в году, камни на шлейфе безусловно делают это платье дорогим. Дополняет образ классический макияж с алой помадой, а волосы убрали в пучок-ракушку, чтобы тоже подчеркнуть шею.

47-летняя Пенелопа Крус позировала с мужем 53-летним Хавьером Бардемом. Испанская пара публично демонстрировала любовь – Бардем влюбленными глазами смотрел пока жена позировала фотографам в своем весьма странном платье. Очень красивая женщина пришла в бальном платье Chanel из синего атласа. Вот этот вырез называется «халтер» - это когда ворот фиксируется на шее, особенно часто «халтер» можно встретить в купальниках. Наверно, он был бы уместен на вечернем мероприятии на берегу моря. Но не на «Оскаре». И что за складки на корсете? Напоминает модные юбки-резинки из 90-х, некоторые барышни носили их вместо топиков. У Пенелопы очень красивые сережки с бриллиантами и модная укладка: выполнен тренд на естественность – кажется, что ее волосы просто растрепал ветер, а волны у стилиста звезды вышли безупречные.

Пенелопа Крус Фото: REUTERS

31-летняя Кристен Стюарт вырядилась так, что в шоке не только мы, но и западные модные критики. Это надо же умудриться прийти на красную дорожку «Оскара» в шортах Chanel. Главное что они длиной все 10 см. Это еще что – Кристен заправила в шорты белую блузу, расстегнув все пуговицы. Красивое колье в вырезе блузы. Если бы заменить шорты на креативную юбку, то все встало бы на свои места. Хвалить актрису можно за выбор украшения и блузку, а также укладку – очень модная: вот так теперь надо расчесываться будто морской ветер уложил сам волосы. Стоит отметить макияж – яркие и выразительные глаза нарисовали креативными стрелками.

Кристен Стюарт вырядилась так, что в шоке не только мы, но и западные модные критики Фото: REUTERS

Красивое колье в вырезе блузы Фото: REUTERS

45-летняя Джессика Чейстен стала лучшей актрисой за работу в картине «Глаза Тэмми Фэй». Кажется, что звезда так хотела победить, что надела на себя все блестящее разом – самое ослепительное платье «Оскара». Но ослепительное оно не в плане стиле, а в прямом смысле – все расшито блестками и пайетками. Пайетки и блеск вновь в тренде. Все портит шлейф-волан по подолу – платье сразу стало напоминать наряды аниматоров на детских праздниках на нашей Рублевке. А ведь это Gucci – с красивым лавандово-миндальным градиентом. Очень идет этот цвет рыженьким женщинам, как Джессика. Вот если бы не эти воланы – то вид был бы совершенно иной!

Джессика Чейстен стала лучшей актрисой за работу в картине «Глаза Тэмми Фэй» Фото: REUTERS

Прическа у Чейстен великолепная – густые волосы собраны в высокий хвост, а концы слегка подкручены. Ну и классика старого Голливуда – в ушах серьги-люстры с немаленькими такими бриллиантами.

20-летняя Билли Айлиш ходит на мероприятия только в Chanel. Тот случай когда бренд опекает звезду – прилагает массу усилий, чтобы она носила именно их вещи. Очевидно, что модель платья Айлиш придумала сама, а дизайнеры воплотили идею в свойственной модному домку манере. Модель модная – дорогой балахон из множества воланов. Но это платье не для 20-летней девушки, а идеальный наряд для нашей Примадонны, хотя и она похудев носит исключительно элегантные вещи. Похвалим Билли Айлиш за макияж и «Оскар», который она получила в категории «Лучшая песня» за композицию, которую написала в соавторстве с братом к фильму «Не время умирать».

Билли Айлиш ходит на мероприятия только в Chanel Фото: REUTERS

51-летняя Ума Турман не стесняется возраста и достойно носит мимические морщинки. На «Оскаре» она выделилась офисным луком от Bottega Veneta. Актриса демонстрирует тренд 21 века – минимализм во всем. Шелковая блуза и строгая юбка в пол – безупречны, когда выполняется строгое «офисное правило»: белый верх и черный низ. Особенно с такой фигурой – это все в комплекте весьма достойно. Модницы, обратите внимание – отсутствие макияжа – лучший макияж. Тренд на естественность соблюден: тон, ресницы, губы и скромные стрелки – достаточно.

Ума Турман не стесняется возраста Фото: REUTERS

39-летняя Кирстен Данст выгуляла на красной дорожке «Оскара» винтажное платье Christian Lacroix. Задача винтажных нарядов – быть актуальными в тот момент, когда вы решаете их показать. Но в данном случае кажется, что актриса на машине времени перенеслась из 20 века - в этом нелепом платье, сшитом из шифона в виде цветка.