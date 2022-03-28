Десантники показали беспилотник-разведчик, прилетевший из Киева

На кадрах можно увидеть развертывание современного мобильного комплекса связи

Минобороны России опубликовало кадры выдвижения бронетехники Воздушно-десантных войск на новые позиции под Киевом, а также работы боевых расчетов подразделений противовоздушной обороны.

На кадрах можно видеть, как личный состав подразделений ВДВ на марше сходу преодолевает водную преграду по наведенному понтонному мосту и продолжает движение в назначенный район.

На новом берегу моментально занимает новые позиции, разворачивает на опушке леса системы современного вооружения.

- Во время движения радиолокационной станцией мобильного зенитного ракетного комплекса ВДВ «Стрела» были обнаружены разведывательный и боевой беспилотные летательные аппараты националистов, по которым было применено огневое воздействие, - рассказывает командир боевой машины Алексей. - Все цели были уничтожены. В данный момент совершили марш, преодолели водные преграды, заняли оборону. Сбили два летательных аппарата. Один из них оказался боевой, второй – разведчик. Коллектив нашей боевой машины слаженный, все опытные, не первый год в армии, каждый знает свою задачу и задачи своего товарища.

На кадрах можно увидеть развертывание современного мобильного комплекса связи. С помощью таких спутниковых тарелок военные связисты Воздушно-десантных войск уже более месяца круглосуточно обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и подразделениями ВДВ.

Помимо этого Минобороны продемонстрировало марши к передовым позициям подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил России в Черниговской области. Топливозаправщики, тяжелая инженерная техника, танки, а также грузовики с продовольствием для пополнения запасов идут в плотном кольце боевого охранения.

- Разведку маршрута выдвижения и безопасность продвижения колонны обеспечивают вертолеты армейской авиации, беспилотные летательные аппараты, разведывательные подразделения на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун», - отмечают в Минобороны.

- Если вертолет может выбрать практически любой воздушный маршрут, то колонны следуют исключительно по дорожной карте, - рассказывает летчик-штурман Артем, - Для армейской авиации представляют опасность переносные зенитно-ракетные комплексы, а также стрелково-пушечное вооружение. Это вражеская территория, поэтому при сопровождении колонн следует обращать внимание на скопление техники, людей, личного состава...

Без поддержки с воздуха продвижение войск на Украине становится невозможным. Противник развернул за вертолетами российских охоту. Но сбить маневрирующий военный вертолет в воздухе не просто. Он способен постоять за себя.

Летчик-штурман Константин, командир вертолета: «На вертолете установлен бортовой комплекс «оборона» ,который уводит ракеты в стороны, установлены тепловые ловушки и выполняем полеты на предельно малых высотах, чтобы уменьшить время нахождения в зоне поражения противника. Этот транспортно-штурмовой вертолет может не только защитить себя, но и дать существенный отпор».

Боевые вертолеты России все чаще сопровождают гуманитарные грузы на Украине. Порой лекарства и продукты питания для мирных жителей городов, которые оказались измучены голодом и издевательствами украинских националистов оказываются важнее, чем огневая поддержка войск на передовой.

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