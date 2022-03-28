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Политика28 марта 2022 6:06

Десантники показали беспилотник-разведчик, прилетевший из Киева

Минобороны России: подразделения ВДВ совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
На кадрах можно увидеть развертывание современного мобильного комплекса связи

На кадрах можно увидеть развертывание современного мобильного комплекса связи

Минобороны России опубликовало кадры выдвижения бронетехники Воздушно-десантных войск на новые позиции под Киевом, а также работы боевых расчетов подразделений противовоздушной обороны.

На кадрах можно видеть, как личный состав подразделений ВДВ на марше сходу преодолевает водную преграду по наведенному понтонному мосту и продолжает движение в назначенный район.

На новом берегу моментально занимает новые позиции, разворачивает на опушке леса системы современного вооружения.

- Во время движения радиолокационной станцией мобильного зенитного ракетного комплекса ВДВ «Стрела» были обнаружены разведывательный и боевой беспилотные летательные аппараты националистов, по которым было применено огневое воздействие, - рассказывает командир боевой машины Алексей. - Все цели были уничтожены. В данный момент совершили марш, преодолели водные преграды, заняли оборону. Сбили два летательных аппарата. Один из них оказался боевой, второй – разведчик. Коллектив нашей боевой машины слаженный, все опытные, не первый год в армии, каждый знает свою задачу и задачи своего товарища.

На кадрах можно увидеть развертывание современного мобильного комплекса связи. С помощью таких спутниковых тарелок военные связисты Воздушно-десантных войск уже более месяца круглосуточно обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и подразделениями ВДВ.

Помимо этого Минобороны продемонстрировало марши к передовым позициям подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил России в Черниговской области. Топливозаправщики, тяжелая инженерная техника, танки, а также грузовики с продовольствием для пополнения запасов идут в плотном кольце боевого охранения.

- Разведку маршрута выдвижения и безопасность продвижения колонны обеспечивают вертолеты армейской авиации, беспилотные летательные аппараты, разведывательные подразделения на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун», - отмечают в Минобороны.

- Если вертолет может выбрать практически любой воздушный маршрут, то колонны следуют исключительно по дорожной карте, - рассказывает летчик-штурман Артем, - Для армейской авиации представляют опасность переносные зенитно-ракетные комплексы, а также стрелково-пушечное вооружение. Это вражеская территория, поэтому при сопровождении колонн следует обращать внимание на скопление техники, людей, личного состава...

Без поддержки с воздуха продвижение войск на Украине становится невозможным. Противник развернул за вертолетами российских охоту. Но сбить маневрирующий военный вертолет в воздухе не просто. Он способен постоять за себя.

Летчик-штурман Константин, командир вертолета: «На вертолете установлен бортовой комплекс «оборона» ,который уводит ракеты в стороны, установлены тепловые ловушки и выполняем полеты на предельно малых высотах, чтобы уменьшить время нахождения в зоне поражения противника. Этот транспортно-штурмовой вертолет может не только защитить себя, но и дать существенный отпор».

Боевые вертолеты России все чаще сопровождают гуманитарные грузы на Украине. Порой лекарства и продукты питания для мирных жителей городов, которые оказались измучены голодом и издевательствами украинских националистов оказываются важнее, чем огневая поддержка войск на передовой.

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