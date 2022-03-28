Что ждет предпринимателей в апреле: не забудьте уплатить экологический сбор за 2021 год!

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Корпорация МСП представила календарь предпринимателя на апрель 2022 года, который поможет не забыть о датах уплаты обязательных платежей, взносах, а также сроках сдачи отчетности для малого и среднего бизнеса. Но, обо всем по порядку…

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ С ДОХОДОВ ОТ ЦЕННЫХ БУМАГ

До 14 апреля необходимо оплатить налог на прибыль организаций с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (за март или полностью за I квартал 2022 года — в зависимости от отчетного периода организации). Также до 14 апреля производители и импортеры товаров, подлежащих утилизации, уплачивают экологический сбор за 2021 года и представляют расчет суммы экологического сбора по каждой группе товаров.

До 15 апреля организациям надо подтвердить основной вид деятельности. Заявление и справка-подтверждение подается в отделение Фонда социального страхования (ФСС). Средним предприятиям нужно также приложить пояснительную записку к бухгалтерскому балансу за прошлый год. Подать эти документы можно в электронном виде через портал госуслуг. Бумажный вариант заявления поможет заполнить сервис «Конструктор документов» на Цифровой платформе МСП.РФ. Если основной вид деятельности не подтвердить, то это может привести к увеличению тарифа взносов на травматизм.

Индивидуальным предпринимателям нет необходимости ежегодно подтверждать свой основной вид деятельности. Для расчета страховых взносов ИП применяется код ОКВЭД, указанный в ЕГРИП в качестве основного.

НЕ РАБОТАЛИ? ПОДАЙТЕ УПРОЩЕННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

Как и в другие месяцы, до 15 числа предприниматели и организации, привлекающие работников (в том числе по договорам подряда, оказания услуг или авторского заказа, если исполнители не самозанятые или ИП), должны:

- уплатить страховые взносы за работников за март: на пенсионное и медицинское страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — в налоговую инспекцию;

- уплатить страховые взносы на травматизм за март — в отделение ФСС;

- сдать отчет о застрахованных лицах СЗВ-М за март — в отделение Пенсионного фонда;

- сдать отчет СЗВ-ТД (если в марте были кадровые изменения: перевод, присвоение квалификации, заявление на ведение электронной трудовой книжки или переименование работодателя) — в отделение Пенсионного фонда.

До 20 апреля предприниматели и организации, привлекающие работников, сдают в отделение Фонда соцстраха расчет 4-ФСС за I квартал (по начисленным и уплаченным страховым взносам на травматизм, а также по расходам на выплату страхового обеспечения) на бумажном носителе. Для подачи расчета в электронном виде срок — до 25 апреля.

Организации и ИП, которые фактически не вели деятельность в первом квартале 2022 года, должны до 20 апреля сдать единую (упрощенную) налоговую декларацию (если не было движения денежных средств и объектов налогообложения).

Импортеры товаров из стран ЕАЭС до 20 апреля уплачивают косвенные налоги (НДС и акцизы) за март и представляют по ним декларацию и прилагаемые к ней документы в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе.