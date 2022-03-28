Минобороны России показало видео работы зенитного ракетного комплекса «БУК-М3» на Украине

Зенитчики ракетной батареи Бук-М3 контролируют небо над Украиной

Минобороны России передает видеокадры с передовой, где сейчас зенитчики ракетной батареи Бук-М3 контролируют небо над Украиной. Они обнаруживают, сопровождают, идентифицируют и при необходимости уничтожают воздушные цели - наносят удары ракетами.

Наиболее частые гости в небе Украины иностранные ударные и разведывательные боевые дроны противника. С ними батарея Бук-М3 научилась хорошо бороться.

- Классифицировать «Байрактары» и «Лелеки» (украинский беспилотник «Лелека-100») научились безошибочно. Как и за несколько секунд определять государственную принадлежность беспилотника, - рассказывает заместитель командира зенитной ракетной батареи Бук-М3 старший лейтенант Владимир, который недавно был награжден медалью «За воинскую доблесть».

Прямо во время записи интервью расчет тактического зенитного ракетного комплекса «Тор» сбивает очередную воздушную цель украинских националистов.

- Непривычно с ними (прим. - БЛА) работать, поскольку все учения проводятся по более крупным и скоростным целям. БЛА практически не движется. Отметка на индикаторах настолько мала, что порой ее с трудом можно разглядеть для того, чтобы взять на сопровождение. Такие цели постоянно меняют траекторию полета, - объясняет Владимир.

О своем отношении к вверенной ему боевой технике Владимир говорит стихами. Он декламирует Роберта Рождественского, поблагодарив за успешную стрельбу свою боевую машину: «Красивая женщина -это профессия…».

- По опыту службы делаешь вывод, что каждая машина – это живой организм. И как весь личный состав расчета будет к ней относится, так и она будет себя вести в течение всей работы. Каждый раз заступаешь на боевое дежурство с мыслью о том, что необходимо выложиться на 100 процентов, чтобы те, кто нас ждут дома, могли спать спокойно, и чтобы в будущем никто не потревожил их сон. Мы все выполняем ту работу, на которую мы учились, ради которой мы пришли сюда в ходе спецоперации, - проводит ладонью по холодной броне боевой машины Владимир.

Глаза и уши зенитчиков – радиолокационная станция «Небо-СВ». Этот радиолокатор определяет азимут, дальность, высоту полета и государственную принадлежность летательных аппаратов во всех диапазонах высот, в радиусе нескольких сот километров.

Начальник расчета радиолокационной станции «Небо-СВ» также награжден медалью «За воинскую доблесть». Данные его расчета, своевременно переданные ЗРК «Бук-М3», позволили сбить шесть вражеских беспилотников.

- Станция замечательная. Ведет себя хорошо в любых условиях. Всепогодная. По обнаружению различных средств противника показывает себя без пререканий. В период несения боевого дежурства данной станцией были обнаружены летательные средства – БЛА, самолеты. Против станции были использованы помехи, с чем станция благополучно борется, перенастраивается и, соответственно, выдается информация о воздушной обстановке на вышестоящий командный пункт, - рассказал начальник расчета радиолокационной станции Руслан.

Зенитчики уже успели познакомиться с местным населением. Из соседнего небольшого поселка им регулярно передают письма-треугольники от школьников.

«Дорогой солдат! Пишу тебе с благодарностью, хочу сказать тебе за то, что каждый день я спокойно сплю, хожу в школу, в принципе хожу с мирным небом над головой. Мне очень хочется пожелать, чтобы вы не падали духом. Вы сможете выстоять и отстоять за свою Родину. Я верю в вас и молюсь. … Бог с вами. Победа будет за вами!», - прочитал одно из писем Владимир.

И это уже не первая корреспонденция. Письма нашим военным от детей становятся доброй традицией.