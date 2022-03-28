Как работает военно-полевой госпиталь

Корреспондент «Комсомольской Правды» Владимир Веленгурин побывал в военно-полевом госпитале на Киевском направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я побывал госпитале быстрого развёртывания палаточного типа. В случае необходимости его можно установить или переместить всего за несколько часов. Это стандартный госпиталь на 100 раненых. Здесь может работать одновременно 6 хирургических столов. При моем присутствии большинство их были заняты. В госпитале 4 отделения: приемное, хирургическое, анестезиологии и реанимации, а также госпитальное отделение. В нем оказывается первичная амбулаторная помощь с последующей госпитализацией здесь же или эвакуацией. С первых часов спецоперации на Украине госпиталь заработал в штатном режиме.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первое поступление раненых в госпиталь было больше, чем ожидали. Некоторое волнение и растерянность медиков быстро прошли, и работа с ранеными пошла на поток. Сейчас работать стало легче морально и психологически.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Раненые поступают круглосуточно разными видами эвакуации. О том, что вертолёт доставит раненых, в госпитале узнают по связи за 30-60 минут. Поступают также сведения, сколько человек и с какими ранениями. Это позволяет заранее подготовиться к конкретным операциям. Привозят раненых также и на машинах. Но уже без предупреждения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Раздался гул вертолёта. Он приземлился буквально в 100 метрах от госпиталя. Раненых на санитарных автобусах подвезли к госпиталю. Вытаскивают из автобусов носилки с ранеными и сразу несут в палаты. Помогают выйти из автобуса легко раненым. Поддерживая, их ведут к врачам. О том, что это бойцы из спецназа, говорят специфические граффити на телах бойцов в виде парашютов и специфических орнаментов. Удивительно, но от ребят в госпитале не было слышно ни криков и ни стонов. Стоял только скрежет зубов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, с какими ранениями поступают в госпиталь, поделились врачи. Благодаря тому, что все бойцы имеют бронежилеты и каски, ранения в основном получают в незащищенные конечности. Меньше всего страдает голова, которую защищает каска, а также спина, грудь и живот, которые закрывают бронежилет. Большинство ранений осколочные - слепые или сквозные. В тридцати процентов ранений задета и переломана еще кость.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранения в голову – одни из самых сложных, когда осколок снаряда с большой кинетической энергией пробивает каску.

Работа военных врачей и опасна, и сложна. Да, в условиях военных действий очень много необычных ранений, которые нельзя предвидеть в мирной обстановке. Многие ранения со своей индивидуальной спецификой и нюансами. Это даёт хорошую практику медицинскому персоналу для дальнейшей работы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А можно ли сфотографировать осколки и пули вытащенные из плоти бойцов? –поинтересовался я у медиков .Да у нас их и нет. Мы их отдаём раненым на память, чтобы в дальнейшем эти предметы их не поражали. Такая вот примета!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рядом с палатками госпиталя стоит вереница из санитарных автобусов и куча носилок. Одна из носилок раскрыта. На ней видны следы крови. Тут же на ней лежат костыли-шины и подшивка газеты «Красная звезда». Ветер треплет страницы газеты. Кругом носятся работники госпиталя. Пока им не до газеты, у них пока много работы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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