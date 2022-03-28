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Звезды28 марта 2022 9:45

Самые яркие моменты "Оскара-2022": драка на сцене, звезды без белья и неожиданная лучшая актриса

Сайт kp.ru собрал лучшие кадры главной кинопремии мира
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Самый "вирусный" момент церемонии: хук справа, который Уилл Смит выписал ведущему "Оскара" Крису Року

Самый "вирусный" момент церемонии: хук справа, который Уилл Смит выписал ведущему "Оскара" Крису Року

Фото: REUTERS

Пока мы спали, в Лос-Анджелесе уже в 94-й раз раздавали знаменитые золотые статуэтки. Триумфатором церемонии стал блокбастер "Дюна" с шестью наградами, а лучшим фильмом признали картину "CODA: Ребенок глухих родителей". Однако, списки победителей - не самое любопытное в "Оскаре": на этот раз премия оказалась полна неожиданностей.

"Красная дорожка" полна романтики: только посмотрите, как заботливо Тайка Вайтити расправляет подол платья своей любимой Риты Оры. Не зря режиссер и певица считаются одной из самых крепких пар Голливуда. Оказаться под каблуком такой красавицы перед сотней камер для него - ноу проблем!

Тайка Вайтити расправляет подол платья своей любимой Риты Оры

Тайка Вайтити расправляет подол платья своей любимой Риты Оры

Фото: REUTERS

Самый "вирусный" момент церемонии: хук справа, который Уилл Смит выписал ведущему "Оскара" Крису Року за шутку о лысеющей жене актера Джаде Пинкетт-Смит.

- Люблю тебя, Джада. Не могу дождаться момента, когда увижу тебя в "Солдате Джейн 2", - ляпнул комик-ведущий, имея ввиду бритый череп Джады, как у главной героини боевика. Вот только своей роскошной шевелюры супруга Смита лишилась из-за болезни, что и вызвало гнев знаменитого мужа. Кстати, скептики уверены, что этот удар - постановка: рейтинги сами себя не сделают, а у "Оскара" в последние годы они стремительно падали. Оплеуха на сцене увеличила просмотры почти в два раза. Кстати, Смиту это не помешало получить статуэтку в номинации "Лучший актер".

Человек-паук уже не тот: в роли прыткого героя киновселенной Marvel появилась ведущая церемонии Эми Шумер. Вы наверняка видели ее в комедиях с говорящими названиями "Красотка на всю голову" и "Девушка без комплексов". Так вот, Эми себе не изменяет и, в отличие от комика Рока, смеется только над собой.

Человек-паук уже не тот

Человек-паук уже не тот

Фото: REUTERS

84-летний Энтони Хопкинс на этот раз не получал, а вручал награду "Лучшей актрисе" Джессике Честейн. Своего "Оскара" патриарх Голливуда забрал годом ранее за лучшую мужскую роль в фильме "Отец". Для актера это была шестая номинация и вторая победа.

84-летний Энтони Хопкинс на этот раз не получал, а вручал награду

84-летний Энтони Хопкинс на этот раз не получал, а вручал награду

Фото: REUTERS

Ариана ДеБос упивается наградой: для 31-летней актрисы это первая номинация и первая статуэтка. Ее она получила за лучшую женскую роль второго плана в «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга.

Ариана ДеБос упивается наградой

Ариана ДеБос упивается наградой

Фото: REUTERS

Самый грациозный кадр: шестикратный победитель шоу "Танцы со звездами" Дерек Хаф закружил свою невесту Хейли Эрберт. Несложно догадаться, что она тоже танцовщица.

Дерек Хаф закружил свою невесту Хейли Эрберт

Дерек Хаф закружил свою невесту Хейли Эрберт

Фото: REUTERS

Лицо победительницы: Джессика Честейн забирает "Оскар" в номинации "Лучшая актриса", обойдя в суровой гонке маститых Николь Кидман, Кристин Стюарт и Пенелопу Крус.

Джессика Честейн забирает "Оскар" в номинации "Лучшая актриса"

Джессика Честейн забирает "Оскар" в номинации "Лучшая актриса"

Фото: REUTERS

Джош Бролин не просто так дразнит репортеров: актер раскритиковал "Оскар" за отсутствие Дени Вильнева в номинации "Лучший режиссер". Его фильм "Дюна" получил 10 номинаций, забрал шесть статуэток, но создателя так и не отметили.

Джош Бролин не просто так дразнит репортеров

Джош Бролин не просто так дразнит репортеров

Фото: REUTERS

- Я понятия не имею, как фильм может получить 10 номинаций, а парня, который сделал невозможное с экранизацией, ей обделили. Из-за этого ты понимаешь, что все вроде бы потрясающе, однако при этом и чертовски тупо, - заявил Бролин, который и сам сыграл в "Дюне".

И снова языки: старшая из сестер суперизвестного клана Кортни Кардашьян на "красной дорожке" не скрывает чувств к жениху-барабанщику Трэвису Баркеру. Пара на пороге свадьбы: для 42-летней Кортни, несмотря на наличие троих детей, этот брак станет первым.

Кортни Кардашьян на "красной дорожке" не скрывает чувств к жениху-барабанщику Трэвису Баркеру

Кортни Кардашьян на "красной дорожке" не скрывает чувств к жениху-барабанщику Трэвису Баркеру

Фото: REUTERS

Кристен Стюарт могла бы забрать приз за самый эффектный выход на "Оскаре-2022": главная бунтарка Голливуда появилась на церемонии в ультракоротких шортиках и белой блузке, расстегнутой на все (!) пуговицы. Как видно, белья в этом комплекте не предполагалось.

Кристен Стюарт могла бы забрать приз за самый эффектный выход на "Оскаре-2022"

Кристен Стюарт могла бы забрать приз за самый эффектный выход на "Оскаре-2022"

Фото: REUTERS

Две легенды на одной сцене: Леди Гага и Лайза Миннелли в сверкающих смокингах, объявляющие победителя в самой престижной номинации - "Лучший фильм". Миннелли, которой недавно исполнилось 76 лет, с трудом ходит, поэтому появилась на "Оскаре" в инвалидном кресле.

Две легенды на одной сцене: Леди Гага и Лайза Миннелли

Две легенды на одной сцене: Леди Гага и Лайза Миннелли

Фото: REUTERS

Мимика Николь Кидман на "Оскаре" уже разошлась на мемы: она смущала мужа, целовала руку подруги, слала сердечки и всего проявила 1000 и 1 эмоцию. Вот что значит долго не выходить в свет!

Мимика Николь Кидман на "Оскаре" уже разошлась на мемы

Мимика Николь Кидман на "Оскаре" уже разошлась на мемы

Фото: REUTERS

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