Самые яркие моменты "Оскара-2022": драка на сцене, звезды без белья и неожиданная лучшая актриса

Самый "вирусный" момент церемонии: хук справа, который Уилл Смит выписал ведущему "Оскара" Крису Року Фото: REUTERS

Пока мы спали, в Лос-Анджелесе уже в 94-й раз раздавали знаменитые золотые статуэтки. Триумфатором церемонии стал блокбастер "Дюна" с шестью наградами, а лучшим фильмом признали картину "CODA: Ребенок глухих родителей". Однако, списки победителей - не самое любопытное в "Оскаре": на этот раз премия оказалась полна неожиданностей.

"Красная дорожка" полна романтики: только посмотрите, как заботливо Тайка Вайтити расправляет подол платья своей любимой Риты Оры. Не зря режиссер и певица считаются одной из самых крепких пар Голливуда. Оказаться под каблуком такой красавицы перед сотней камер для него - ноу проблем!

Тайка Вайтити расправляет подол платья своей любимой Риты Оры Фото: REUTERS

Самый "вирусный" момент церемонии: хук справа, который Уилл Смит выписал ведущему "Оскара" Крису Року за шутку о лысеющей жене актера Джаде Пинкетт-Смит.

- Люблю тебя, Джада. Не могу дождаться момента, когда увижу тебя в "Солдате Джейн 2", - ляпнул комик-ведущий, имея ввиду бритый череп Джады, как у главной героини боевика. Вот только своей роскошной шевелюры супруга Смита лишилась из-за болезни, что и вызвало гнев знаменитого мужа. Кстати, скептики уверены, что этот удар - постановка: рейтинги сами себя не сделают, а у "Оскара" в последние годы они стремительно падали. Оплеуха на сцене увеличила просмотры почти в два раза. Кстати, Смиту это не помешало получить статуэтку в номинации "Лучший актер".

Человек-паук уже не тот: в роли прыткого героя киновселенной Marvel появилась ведущая церемонии Эми Шумер. Вы наверняка видели ее в комедиях с говорящими названиями "Красотка на всю голову" и "Девушка без комплексов". Так вот, Эми себе не изменяет и, в отличие от комика Рока, смеется только над собой.

Человек-паук уже не тот Фото: REUTERS

84-летний Энтони Хопкинс на этот раз не получал, а вручал награду "Лучшей актрисе" Джессике Честейн. Своего "Оскара" патриарх Голливуда забрал годом ранее за лучшую мужскую роль в фильме "Отец". Для актера это была шестая номинация и вторая победа.

84-летний Энтони Хопкинс на этот раз не получал, а вручал награду Фото: REUTERS

Ариана ДеБос упивается наградой: для 31-летней актрисы это первая номинация и первая статуэтка. Ее она получила за лучшую женскую роль второго плана в «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга.

Ариана ДеБос упивается наградой Фото: REUTERS

Самый грациозный кадр: шестикратный победитель шоу "Танцы со звездами" Дерек Хаф закружил свою невесту Хейли Эрберт. Несложно догадаться, что она тоже танцовщица.

Дерек Хаф закружил свою невесту Хейли Эрберт Фото: REUTERS

Лицо победительницы: Джессика Честейн забирает "Оскар" в номинации "Лучшая актриса", обойдя в суровой гонке маститых Николь Кидман, Кристин Стюарт и Пенелопу Крус.

Джессика Честейн забирает "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" Фото: REUTERS

Джош Бролин не просто так дразнит репортеров: актер раскритиковал "Оскар" за отсутствие Дени Вильнева в номинации "Лучший режиссер". Его фильм "Дюна" получил 10 номинаций, забрал шесть статуэток, но создателя так и не отметили.

Джош Бролин не просто так дразнит репортеров Фото: REUTERS

- Я понятия не имею, как фильм может получить 10 номинаций, а парня, который сделал невозможное с экранизацией, ей обделили. Из-за этого ты понимаешь, что все вроде бы потрясающе, однако при этом и чертовски тупо, - заявил Бролин, который и сам сыграл в "Дюне".

И снова языки: старшая из сестер суперизвестного клана Кортни Кардашьян на "красной дорожке" не скрывает чувств к жениху-барабанщику Трэвису Баркеру. Пара на пороге свадьбы: для 42-летней Кортни, несмотря на наличие троих детей, этот брак станет первым.

Кортни Кардашьян на "красной дорожке" не скрывает чувств к жениху-барабанщику Трэвису Баркеру Фото: REUTERS

Кристен Стюарт могла бы забрать приз за самый эффектный выход на "Оскаре-2022": главная бунтарка Голливуда появилась на церемонии в ультракоротких шортиках и белой блузке, расстегнутой на все (!) пуговицы. Как видно, белья в этом комплекте не предполагалось.

Кристен Стюарт могла бы забрать приз за самый эффектный выход на "Оскаре-2022" Фото: REUTERS

Две легенды на одной сцене: Леди Гага и Лайза Миннелли в сверкающих смокингах, объявляющие победителя в самой престижной номинации - "Лучший фильм". Миннелли, которой недавно исполнилось 76 лет, с трудом ходит, поэтому появилась на "Оскаре" в инвалидном кресле.

Две легенды на одной сцене: Леди Гага и Лайза Миннелли Фото: REUTERS

Мимика Николь Кидман на "Оскаре" уже разошлась на мемы: она смущала мужа, целовала руку подруги, слала сердечки и всего проявила 1000 и 1 эмоцию. Вот что значит долго не выходить в свет!

Мимика Николь Кидман на "Оскаре" уже разошлась на мемы Фото: REUTERS

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