Росгвардия провела гуманитарную акцию под Киевом

В одном из населенных пунктов Киевской области Украины росгвардейцы раздали продуктовые наборы местным жителям, которые пострадали от ударов ВСУ.

В одном из населенных пунктов Киевской области Украины росгвардейцы раздали продуктовые наборы местным жителям, которые пострадали от ударов ВСУ. Многие из них оказались в трудной жизненной ситуации.

- Особое внимание уделено гражданам преклонного возраста и семьям с детьми. Они получили усиленные продуктовые наборы в которые входят: крупы, масло, консервы, детское питание и сладости, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Особое внимание военнослужащие уделяли гражданам преклонного возраста и детям

В рамках гуманитарной акции специалисты-медики ведомства оказали медицинскую помощь нуждающимся гражданам и передали им необходимые медикаменты.

Безопасность мероприятия обеспечили также сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии.

ГУМАНИТАРНАЯ ОБСТАНОВКА В ЦИФРАХ

6 500 000 - мирных граждан считают себя жертвами нарушений прав человека на Донбассе.

14 500 - жителей Донбасса погибли за последние 8 лет от артиллерийских обстрелов Вооруженных сил Украины.

4115 - зданий на Донбассе было разрушено из-за систематических обстрелов Вооруженных сил Украины.

55 310 - зданий на Донбассе повреждено из-за обстрелов Вооруженными силами Украины и нацбатами.

1 451 304 - беженцев с 2014 по 2022 год были вынуждены из-за политики Киева переселиться из Донбасса в Россию.

106 946 - беженцев пересекли границу России с 18 по 23 февраля из-за массированных обстрелов со стороны Киева.

3 600 940 - мирных жителей оставались на Донбассе к 23 февраля.

17 - обстрелов мирных районов городов Донбасса зафиксировано за последние дни со стороны украинских националистов.

419 736 - беженцев, из которых 88 373 ребенка, эвакуированы с Донбасса за последнюю неделю.

49 362 - автомобилей с территории Украины пересекли границу России за месяц спецоперации.

9000 - иностранных граждан российские военные эвакуировали домой без помощи украинских властей.

5298 - тонны предметов первой необходимости и продуктов доставлены российскими военнослужащими в украинские города, чтобы обеспечить мирных жителей трехразовым питанием.

2 728 457 - граждан Украины просят эвакуировать их в Россию.

4 500 000 - жителей Киева, Харькова, Чернигова, Сум не выпускают из домов украинские неонацисты удерживая их в качестве «живого щита».

6 577 - иностранцев из 23 государств, остаются заложниками в украинских портах, которые заблокированы минами.

67 - иностранных судов из 15 стран не могут покинуть порты Украины по той же причине.

9500 - пунктов пунктов временного размещения ждут беженцев в России.

22 200 - тонн продуктов и предметов первой необходимости подготовлено для беженцев на пунктах сбора.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 28 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

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